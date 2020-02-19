Алексей Никитин, бывший учитель 545-й петербургской школы, активно ищет новую работу. С педагогической стези ему пришлось сойти после того, как он прочитал детям "Исповедь хулигана" Сергея Есенина, что называется, без купюр и позволил себе ряд оскорбительных жестов. Проверка показала - все было по закону.

Уже несколько дней, как Алексей Никитин - настоящая знаменитость. Его историю обсуждают от Калининграда до Владивостока. Шутка ли: прочитал детям стихотворения классика и лишился работы. Оказалось, дети снимали учителя на мобильники, и запись очень не понравилась директору школы.

- В начале урока я предупредил, чтобы убрали телефоны. В данной школе нет запрета на использование телефонов детьми, это их частная собственность, - рассказал "РГ" сам Никитин. При этом учитель подчеркнул: никаких жалоб от учеников или родителей не было.

Уволился Никитин после разговора с директором школы. В самом учебном заведении ситуацию не комментируют. В администрации Курортного района Петербурга "РГ" сообщили, что учитель написал заявление по собственному желанию.

Никитин этого и не отрицает, но говорит, что в противном случае ему угрожали увольнением по статье. Педагог отмечает, что обращался в районный отдел образования, там ему посоветовали смириться.

Тем не менее история увольнения Алексея Никитина вызвала огромный общественный резонанс. Комитет по образованию Петербурга провел проверку. Ее результаты оказались не в пользу педагога.

В комитете по образованию отметили, что с 2008 года Алексей Никитин успел проработать в одиннадцати школах Петербурга

Как сообщил "РГ" главный специалист пресс-службы комитета по образованию Петербурга Даниил Борисов, нарушений в действиях руководства школы не выявлено.

- Установлено, что Никитин устроился в школу на должность учителя истории и обществознания в январе 2020 года. Отношение к нему как к педагогу со стороны как методистов, так и учеников было неоднозначным. В частности, были свидетельства того, что Никитин вел себя очень эмоционально, на грани. С другой стороны, такой подход не мог не вызвать внимания у детей. Однажды Никитина попросили подменить учителя литературы. На уроке он прочитал стихотворение Сергея Есенина и позволил себе ряд жестов, в том числе и оскорбительных, - отметил представитель комитета по образованию и резюмировал: "Сергей Есенин тут вовсе ни при чем".

Также в комитете по образованию отметили, что с 2008 года Алексей Никитин успел проработать в 11 школах Петербурга и нигде его трудовые отношения не длились больше года.

Сам Алексей Никитин в комитет на свое увольнение не жаловался, ни в какие профсоюзные организации не обращался. Учитель занят поисками новой работы. Вернется ли он в систему образования, Никитин пока не знает. К началу туристического сезона он планирует выучиться на экскурсовода, ну а пока намерен устроиться в ремонтную бригаду.

- Зарабатывать надо, устроюсь куда-нибудь пока, стены красить, - сообщил учитель корреспонденту "РГ".

Комментарии

Быть учителем непросто

Алихан Динаев, "Учитель года России-2018", учитель обществознания:

- С одной стороны, как педагог я убежден: грубые, нецензурные выражения на уроке недопустимы. С другой - всегда можно попытаться найти компромисс. Ведь дети все равно будут слышать мат: в интернете, дома от родителей. А вот учителя, готового искренне, выразительно читать Есенина на уроке, не так уж и просто найти. Типичная ситуация: есть некий скандал, и в попытках его "потушить" школьная администрация принимает решение не в пользу учителя. Учителя все чаще выгорают, уходят из профессии. А по поводу того, что конкретно этот педагог стал маляром, могу сказать: хороший маляр сегодня в России зарабатывает заметно больше, чем школьный учитель. Утешение, конечно, слабое и абсурдное. Но это та реальная ситуация, в которой мы все сегодня живем.

Елена Елшина, завотделом по связям с общественностью Общероссийского профсоюза образования:

- В Законе "Об образовании в РФ" по предложению профсоюза закреплено положение о создании в школах так называемых "конфликтных комиссий". Полное название - комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. По идее, именно они должны разбираться в сложных ситуациях. Но полноценно этот институт так и не заработал. Возможно, следует более четко прописать полномочия таких комиссий, вывести их из школы на более высокий - муниципальный или иной уровень. Но главная проблема даже не в этом. Обществу слишком нравится вешать ярлыки: "учитель - жертва, дети - "лайкоманы", администрация школы - агрессор". В итоге весь этот скандал вредит не только конкретной школе, но и системе образования в целом: подогревает нездоровую атмосферу взаимного недоверия. Учителя будут еще больше бояться директора, директор - родителей, а родители - вообще всего. Поймите: хороший директор - за своих педагогов. Но необходимо спокойно разбираться в каждой конкретной ситуации.

Надежда Васильева, член Омского клуба пушкинистов:

- У многих литераторов есть произведения с "народной" лексикой, однако если поэты их и озвучивали, то только в кулуарах. Для широкой публики, а уж тем более женских и детских ушей, это категорически не предназначалось. В советское время я не видела ни одной публикации, способной оскорбить чувства читателя. Только в конце прошлого века в Одессе в руки попался сборник не публиковавшихся ранее фривольных стихотворений Пушкина, от которых я пришла в ужас. Выходец из народа Сергей Есенин тоже мог быть в этом грешен. Но непристойности, в том числе "классические", своей сути не меняют. Поэтому должны оставаться недоступными для общества и особенно для детей. А учителя должны нести за это полную ответственность.

Шамиль Абакаров, директор гимназии, село Агвали, Дагестан:

- Не представляю, чтобы в Дагестане учителя позволяли себе читать детям стихотворения с бранными словами. У нас в республике совсем другой менталитет. Не каждое произведение, пусть даже великого поэта, предназначено для детей - не зря же существует школьная программа. И вовсе не обязательно было цитировать именно это стихотворение Есенина на уроке, у великого поэта множество прекрасных стихов. Поэтому нужно ситуацию рассматривать более внимательно и объективно.

Наталия Федорова, частный репетитор по литературе, Ростов-на-Дону:

- Сегодня возникла мода ругать педагогов за "неподобающее поведение". Скандалы устраивают даже за фото учительницы в купальнике, выложенное ею в соцсети. Но, на мой взгляд, современное образование и ханжество несовместимы. Никто не говорит общаться с молодыми людьми на их сленге, но старшеклассники в XXI веке - это взрослые люди, которые все прекрасно понимают и могут найти любую информацию в интернете. Такое излишнее морализаторство не приносит никакой пользы, а только убивает сам дух образования и тягу к непознанному.

Елена Еремкина, учительница русского языка и литературы с 32-летним стажем (Барнаул):

- Сейчас многие из моих знакомых учителей ушли из школы. Причина у всех одна - ненормальная, нездоровая обстановка. Нас завалили бесконечными отчетами и проверками, появилось множество нелепых ограничений и правил. Младшеклассника уже боишься приобнять, погладить по головке - вдруг чего подумают! Работа перестала приносить радость.

Подготовили Александр Гавриленко, Сергей Зюзин, Ксения Колесникова, Елена Мелихова, Светлана Сибина