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19.02.2020 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбежавшая из-под карантина вторая петербурженка не явилась в суд

Текст: Ольга Штраус

В Петербурге на судебное заседание Невского районного суда не явилась Анна Рыбакова - вторая обитательница Боткинской больницы, сбежавшая из стационара, где она находилась на карантине по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

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В этих условиях суд решил рассмотреть иск главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Натальи Башкетовой, которая настаивает на водворении девушки под медицинское наблюдение, в отсутствии пациентки.

Судья Светлана Петий согласилась с доводами истца и с формулировкой "ввиду срочности и важности дела". При этом судья подчеркнула, что ответчица была извещена о заседании суда. Также суд удовлетворил ходатайство истца рассмотреть дело в закрытом режиме.

Напомним, что из городской клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге самовольно сбежали четыре пациента, находящиеся здесь на карантине по коронавирусу. Двоих из сбежавших удалось вернуть, не прибегая к судебным разбирательствам. Аллу Ильину в стационар на продолжение карантина вернул Петроградский суд.

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