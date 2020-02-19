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19.02.2020 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде сотрудницу банка будут судить за "липовые" кредиты

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Калининграде завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летней сотрудницы одного из банков, которая оформляла кредиты на клиентов, а деньги тратила на себя. Молодую женщину обвиняют в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Фото: iStock
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Как установили следователи УМВД, злоумышленница использовала персональные данные граждан, которые планировали получать кредиты, но потом передумали. От их имени сотрудница банка оформляла потребительские займы на покупку дорогостоящих вещей. Вещи она относила в ломбард и получала наличные.

Потерпевшие были крайне удивлены, получив от банка требования об уплате долгов, и обратились в полицию. Сейчас уголовное дело по двум эпизодам, предусмотренным статьей "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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