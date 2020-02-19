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19.02.2020 01:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заем в помощь

Отстающих поддержат рублем
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининградская область)
Российская газета - Столичный выпуск № 35(8089)
В Калининградской области утвердили комплексную программу развития "отстающих" территорий. Речь идет, с одной стороны, о новых льготных региональных займах для бизнеса, реализующего проекты в 11 муниципалитетах. С другой стороны, о формировании инвестиционных паспортов, обновлении муниципальной инфраструктуры, создании новых промышленных площадок.

Программа распространяется на Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский, Черняховский и Нестеровский городские округа. Эти муниципалитеты, расположенные в центре и на востоке региона, занимают 67 процентов площади Калининградской области. Однако проживает там менее трети населения региона. Здесь существуют проблемы и с рынком труда. Численность работников крупных и средних предприятий, действующих в обозначенных городских округах, составляет порядка 17 процентов от общей численности работников в регионе.

Как предприятия СЗФО повышают производительность труда в рамках нацпроекта

Базовым инструментом развития предпринимательства станут меры финансовой поддержки, анонсированные в конце января. И действующие организации, и потенциальные инвесторы могут получить дешевые длинные деньги. Условия привлекательны: от двух миллионов до 50 миллионов рублей на семь лет под один процент годовых. Заявки в конце февраля начнет принимать Центр поддержки предпринимательства Калининградской области. В этом году планируется распределить почти треть миллиарда рублей. Преимущество будут иметь проекты, к которым можно привлечь дополнительное финансирование. Например, в рамках нацпроектов или программ приграничного сотрудничества.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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