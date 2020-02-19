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19.02.2020 13:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге более 100 классов закрыты на карантин по гриппу

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на 10,4 процента превысила уровень эпидемического порога, а уровень заболевания среди детей 7-14 лет превысил эпидпорог на 16,7 процентов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Главный санитарный врач города Наталья Башкетова подписала постановление, согласно которому органам образования вменяется закрывать на карантин образовательные учреждения, в которых случаи заболевания гриппом и ОРВИ превышают 20 процентов.

Также в городе на семь дней запрещено проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий для детей в закрытых помещениях.

Органам здравоохранения предписывается поэтапное перепрофилирование стационарных лечебных учреждений на госпитализацию пациентов с ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями. Транспортным ведомствам вменяется в необходимость усилить дезинфекционные мероприятия в местах скопления пассажиров.

В настоящий момент карантин на семь дней объявлен в ста двух классах 33 петербургских школ и двадцати трех группах 14 детских дошкольных учреждениий

Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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