В Петербурге более 100 классов закрыты на карантин по гриппу

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на 10,4 процента превысила уровень эпидемического порога, а уровень заболевания среди детей 7-14 лет превысил эпидпорог на 16,7 процентов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Главный санитарный врач города Наталья Башкетова подписала постановление, согласно которому органам образования вменяется закрывать на карантин образовательные учреждения, в которых случаи заболевания гриппом и ОРВИ превышают 20 процентов.

Также в городе на семь дней запрещено проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий для детей в закрытых помещениях.

Органам здравоохранения предписывается поэтапное перепрофилирование стационарных лечебных учреждений на госпитализацию пациентов с ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями. Транспортным ведомствам вменяется в необходимость усилить дезинфекционные мероприятия в местах скопления пассажиров.

В настоящий момент карантин на семь дней объявлен в ста двух классах 33 петербургских школ и двадцати трех группах 14 детских дошкольных учреждениий