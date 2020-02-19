В Петербурге депутаты запретили продавать подросткам снюсы

Парламентарии Санкт-Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает продавать детям и подросткам никотиносодержащую продукцию без табака - так называемые снюсы.

Проект закона направлен на подпись губернатору Петербурга. Теперь за нарушение установленного запрета виновникам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Законы о запрете продажи снюсов приняты уже в нескольких регионах России. Необходимость этой меры вызвана тем, что дети и подростки, покупая "особенные" жевательные таблетки или конфеты с добавлением никотиносодержащих веществ, подвергают свое здоровье и жизнь серьезной опасности: известны случаи смертельного отравления несовершеннолетних подобной продукцией.