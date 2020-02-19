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19.02.2020 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге депутаты запретили продавать подросткам снюсы

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Парламентарии Санкт-Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает продавать детям и подросткам никотиносодержащую продукцию без табака - так называемые снюсы.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
За снюсы ввели штрафы до 200 тысяч рублей

Проект закона направлен на подпись губернатору Петербурга. Теперь за нарушение установленного запрета виновникам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Законы о запрете продажи снюсов приняты уже в нескольких регионах России. Необходимость этой меры вызвана тем, что дети и подростки, покупая "особенные" жевательные таблетки или конфеты с добавлением никотиносодержащих веществ, подвергают свое здоровье и жизнь серьезной опасности: известны случаи смертельного отравления несовершеннолетних подобной продукцией.

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