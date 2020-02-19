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19.02.2020 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге похитили произведения погибшей в теракте кукольницы

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Из витрины в библиотеке имени Внукова в Санкт-Петербурге неизвестные похитили авторских кукол, среди которых были работы Ирины Медянцевой, трагически погибшей во время теракта в петербургском метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации библиотеки.

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По его словам, неизвестные ночью разбили окно и забрали из оформленной витрины нескольких кукол. В том числе - шарманщика и велосипедиста работы Ирины Медянцевой. Администрация библиотеки уже заявила о случившемся в полицию. Обстоятельства произошедшего расследуют правоохранительные органы.

Художник Ирина Медянцева была известна как автор коллекционных кукол, которые особо ценились знатоками за узнаваемый неповторимый стиль. За свою жизнь она создала более ста кукол, являющихся произведениями искусства.

Жизнь Ирины Медянцевой оборвалась 3 апреля 2017 года, когда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургской подземки прогремел мощный взрыв. Погибли 15 человек и сам террорист-смертник. Несколько десятков пассажиров пострадали. Ирина Медянцева своим телом прикрыла дочь, которая получила тяжелые ранения.

Основной фигурант дела о теракте был приговорен к пожизненному заключению. Другие подсудимые получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

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