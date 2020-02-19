Житель Череповца убил жену и инсценировал ее пропажу

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина убил свою жену и инсценировал ее безвестное исчезновение.

ЧП произошло летом прошлого года, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. На пустыре в районе улицы Остинской обнаружили тело женщины, которую накануне объявили в розыск.

Супруг погибшей поначалу дал ложные показания. Однако следователи и сотрудники полиции оперативно опровергли алиби мужчины и получили доказательства его причастности к убийству.

В результате подозреваемый признался, что на почве опьянения поссорился с женой и задушил ее. Одежду снял и выбросил, чтобы сымитировать разбойное нападение. Однако ювелирные украшения остались, что изначально опровергало версию разбоя.

Суд арестовал мужчину по ходатайству следствия. Ему предъявили обвинение, уголовное дело по статье "убийство" направлено прокурору.