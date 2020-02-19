Чем навредит судаку и вобле теплая зима на Волге

Выражение "бьется как рыба об лед" в этом году в Астрахани не в ходу. Льда на реках рыболовной житницы страны нынешней зимой не было совсем. Впрочем, и снега в регионе почти не видали.

Рыбаки расстраиваются: без подледной рыбалки ощущения от зимней ловли не те. А ученых тревожит тенденция: теплая зима впервые приходит второй год подряд. Паводок снова может быть стремительным и маловодным. И тогда, как и в прошлом году, мальки отнерестившихся рыб погибнут.

- В прошлом году молодь многих видов рыбы скатилась в море еще в нежизнеспособном возрасте, - подтвердил "РГ - Неделе" заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Шипулин. - Весеннее половодье длилось всего 27 дней, тогда как рыбе для полноценного завершения нерестового цикла нужно в три раза больше времени. Представьте, что произойдет с потомством млекопитающих, если его рождение будет происходить на трети срока беременности? Вот и у воблы к окончанию половодья наблюдалось всего 4,5 процента молоди, достигшей стадии малька, а у леща не доросла ни одна личинка.

По словам ученого, у рыб большая плодовитость в том случае, если после маловодных следуют полноводные годы, это компенсирует потери. Но ожидания предстоящего паводка лишены оптимизма.

- Мы испытываем определенную тревогу, - говорит Сергей Шипулин. - Декабрь и январь были теплыми не только на Нижней Волге, но и в верхневолжских регионах, в бассейнах Оки и Камы. Если нет накопленного снега, то весной может не быть воды. Учитывая "плохой" паводок прошлого года, под угрозой потомство леща, воблы, сазана.

Но погода все еще может измениться. Например, сразу две астраханские зимы - 2011 и 2012 годов - принесли сюрпризы именно к концу: в среднем умеренные по температуре и осадкам они ударили к февралю трескучими морозами под минус 40, а лед на реках в дельте Волги начал таять только в конце марта. Но такая картина наблюдалась до этого всего один раз - в начале 1940-х годов. Тем временем потепление влияет и на самочувствие водных обитателей.

Зима оставила рыбаков без улова, но порадовала браконьеров

- Зимой рыба должна находиться в состоянии покоя, отдыха. А сейчас из-за высоких температур воды - 1,5 градуса в Волге и 3-4 градуса на взморье - рыба становится более подвижной, расходует силы, ускоряются процессы созревания икры, и она может достигнуть стадии вымета до того, как будут сформированы подходящие условия, - говорит Сергей Шипулин. - Если произойдет ранний нерест, то последующее понижение температуры, заморозки могут убить отложенную икру. В зоне риска - щука, судак, окунь.

Кроме того, рано созревшая рыба станет легкой добычей браконьеров. Этой зимой у них и так развязаны руки: из-за отсутствия льда они без проблем багрят спящих в зимовальных ямах сомов и сазанов.

Но есть у потепления и плюсы: обычно зимой мелкие речки промерзают так, что рыба в них погибает из-за нехватки кислорода. А в этом году ни одна рыбешка не пострадала от недостатка воздуха.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Рыбаков-любителей отсутствие льда расстраивает:

- Зимняя рыбалка в этом году - никакая, - рассказал астраханский рыбак с 30-летним стажем Андрей Зильберборд. - Льда не было даже тонкого, зимние жерлицы на щуку уже не поставишь. И в любую точку по льду можно было подойти. Рыба в этот период вялая, ее именно со льда легче взять, чем с берега - сама природа к этому предназначена.

- Рыбодобытчики опасаются снижения вылова в этом году, - отмечает первый замдиректора Института рыбного хозяйства, биологии и природопользования АГТУ Ирина Волкова, - они еще после прошлой осенней путины в прямом смысле держались за голову и сейчас, перед весенней, ждут проблемных цифр вылова. Практически вся рыба страдает.

По словам ученых, о том, какой урон нанесло потепление рыбным запасам, станет известно, только когда прошлогоднее и нынешнее потомство достигнет половозрелого возраста, отнерестится и само вольется в процесс промысла. Для воблы и леща - это четвертый-пятый год жизни. Так что последствия мы заметим не раньше, чем года через три. Но наблюдения за сеголетками - годовалыми мальками - уже показывают, что речной рыбы стало меньше.

- Сколько у нас раньше в Астрахани было щуки! - подтверждает слова профессора Андрей Зильберборд. - Клевала везде, куда ни поедешь. Я ее ловил еще мальчишкой и удивлялся, закидываешь на судака - клюет щука, ловишь окуня - щука. А сейчас рыбаки специально гоняются за ней и радуются, если поймали.

Между тем профессиональные рыбохозяйственники ругают вовсе не климат, а регулирование сброса воды во время половодья.

- Снега не было, а дожди идут, - подчеркнул председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Астраханской области Андрей Маркин. - При такой теплой зиме как раз водохранилища играют положительную роль: аккумулируют влагу, которую надо сбросить в низовья, чтобы дать рыбе отнереститься. В прошлом году воду слили буквально за неделю - просто набедокурили, по-другому не скажешь. Будем надеяться, что теперь все сделают с умом.

- Когда все эти плотины построили, никто не рассчитывал их влияния на рыбные ресурсы, - сообщил "РГ" председатель областной думы Игорь Мартынов. - Сейчас мы действительно видим снижение объемов вылова. Если в 2017 году добыто 45 тысяч тонн рыбы, то в 2019-м - 42 тысячи. Глобальное потепление мы, конечно, остановить не в силах, но сделать все возможное для сохранения рыбы нужно, если проблема поддается решению на законодательном уровне. Например, в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу в Волгограде кто-то мошки испугался и хотели даже изменить сроки паводка, чтобы комары не покусали гостей. Слава богу, до этого не дошло. Мы обратились в федеральный центр, и к нам прислушались, паводок прошел в свое время. Сейчас проблема в другом. Комиссия пропуска вод собирается еженедельно, наши коллеги-астраханцы активно участвуют. Думаю, была бы угроза экологической катастрофы - на всех уровнях ввели бы мораторий на вылов. Пока такой ситуации нет.

Комментарии

А как на Дону?

Андрей Крюков, пресс-секретарь Азово-Черноморского филиала ФГБНУ "ВНИРО":

- Зима еще не кончилась, говорить однозначно о характере климатических изменений и их влиянии на состояние рыбных запасов рано. Так, в 2018 году, когда впервые за много лет на Дону было зафиксировано весеннее половодье, условия для него возникли в самом конце зимы - выпавший в верховьях Дона снег и его последующее таяние обеспечили разлив воды и хороший нерест. Нынешняя весна также может принести погодные сюрпризы.

Геннадий Матишов, руководитель Секции океанологии, физики атмосферы и географии, академик РАН:

- По мнению ученых ЮНЦ РАН, предвестником начала нового климатического цикла служит наблюдаемая в настоящее время "разбалансировка" климата в европейской части России. Среди ее проявлений - торнадо в регионах, где их не было раньше, аномальные зимы, засухи, пожары, кратковременные, но интенсивные осадки. Последние 10 лет на юге России преобладали экстремальные природные явления. Среди них засуха, сокращение водности и объема стока рек Дон, Волга, осолонение Азовского моря, экстремальные сгоны и нагоны и периодический заток в дельту Дона морской воды. Ученые Ростовской области бьют тревогу: рыбные запасы главной водной артерии региона под угрозой. С каждым годом число промысловых видов становится все меньше. Одна из причин связана с потерей воды в Дону. Еще одна причина сокращения популяции исконных донских видов, по мнению ученых, строительство по течению Дона нескольких гидросооружений.

Подготовил Николай Грищенко