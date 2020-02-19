Хотел похулиганить: В Волгограде педофил получил 12 лет тюрьмы

На 12 лет отправится в колонию строгого режима волгоградский пенсионер, надругавшийся над ребенком в заброшенном гаражном боксе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Волгоградской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 62-летний волгоградец заманил семилетнего мальчика в безлюдное место, пообещав дать конфетку. Там он и совершил в отношении первоклассника действия сексуального характера.

Как уточнили в ведомстве, вину свою подсудимый не признал. Заявил, мол, просто хотел похулиганить. Однако суду были представлены неоспоримые доказательства его вины, в том числе заключение судебно-психиатрической экспертизы.

К слову, ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности и отсидел за убийство. Теперь на нарах он проведет 12 лет с последующим ограничением свободы сроком на один год.