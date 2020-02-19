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19.02.2020 13:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Набережную застроят?

Мэрия Симферополя не учла замечания к проекту межевания, высказанные на общественных слушаниях
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Крым № 35(8089)
Администрация крымской столицы отказалась учесть основные замечания, высказанные во время публичных слушаний по проекту межевания территории набережной рек Салгир и Малый Салгир. Документ рекомендован к утверждению на сессии горсовета с минимальными поправками.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Знакомые с ним архитекторы возмущены таким отношением и считают, что в проекте реконструкции набережной "все перевернуто с ног на голову".

Фото: Илья Изотов/ РГ
Симферопольцы потребовали вернуть городу зеленую набережную Салгира

Напомним, 24 января в горсовете Симферополя состоялись публичные слушания, на которых обсуждался проект планировки и установления границ главных водных артерий города - рек Салгир и Малый Салгир. Общественники и эксперты настаивали на включении в границы набережной всех свободных от застройки зеленых зон, примыкающих к руслу.

Требование вызвано опасениями за будущее прилегающих к рекам островков свободной земли, которые медленно, но неуклонно застраивают, как это уже произошло на улице Гурзуфской.

На общественных слушаниях представитель проектной организации Дмитрий Гебель сообщил, что, по его оценке, таких островков может быть до 50, и заверил, что он готов учесть это пожелание и внести изменения в проект. Однако администрация города предложение отвергла, сославшись на статью 11.9 Земельного кодекса РФ. В заключении о результатах публичных слушаний, подписанном заместителем начальника департамента развития муниципальной собственности администрации Симферополя Вячеславом Шалфеевым, указано, что проект корректировать нецелесообразно, потому что участки, прилегающие к рекам, будут иметь ломаный контур.

Фото: Инфографика "РГ"/Родион Косенцов
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Проигнорировали в администрации и предложение общественника Таврида Музафарова инициировать установление сервитута на участки набережной, где она прерывается застройкой. В купированном виде попали в итоговый документ слушаний предложения архитектора Максима Пивоварчика.

- Мои замечания в данном протоколе искажены и сокращены, из 15 пунктов остались четыре, отсутствует обосновывающая часть, указанная мной в замечаниях, - высказал возмущение эксперт. - Сами ответы по оставшимся пунктам вызывают лишь улыбку, считаю это полным непрофессионализмом либо злым умыслом людей, которые уничтожают наш город.

Настоящее негодование вызвали действия администрации города и у председателя симферопольской городской организации Союза архитекторов Крыма Кирилла Бабеева.

- Я занимаюсь проектированием набережной Салгира уже не первый год, - заявил архитектор. - Вместо того, чтобы создавать условия для ее гармоничной реконструкции, принимаются необдуманные, недальновидные решения. Рассматриваемый проект планировки лишает город перспективы полноценного развития.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По мнению эксперта, в проекте межевания набережной полностью отсутствует обосновывающая часть. Это приведет к образованию "белых пятен" между существующими участками свободной земли и образуемой границей набережной, которые впоследствии могут быть застроены. Кроме того, впоследствии городу придется тратить дополнительные бюджетные средства на межевание этих "пятен", чего можно избежать сейчас.

- Администрация должна выстраивать диалог с профессиональным сообществом и горожанами, ориентируясь на лучшие градостроительные практики, в Симферополе все еще действуют старыми методами - "ничего не вижу, ничего не слышу", - с досадой констатировал Кирилл Бабеев. - Очень надеюсь, что, несмотря на этот странный протокол общественных слушаний, проект в таком виде не согласуют и отправят на доработку.

Ожидания главы городской организации Союза архитекторов Крыма не оправдались. Проекту дали зеленый свет, и, скорее всего, его утвердят на одной из ближайших сессий горсовета крымской столицы. .

Комментарий

Андрей Черниченко, начальник управления информационной политики в Администрации Симферополя:

- Все высказанные участниками замечания и предложения учтены в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний. Слушания признаны состоявшимися, вынесенный на обсуждение проект рекомендован для утверждения.

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