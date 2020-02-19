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19.02.2020 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с пьяным полицейским погибла женщина

Текст: Анна Юркова

В Северском районе Кубани следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего участкового полиции, подозреваемого в совершении тяжелого ДТП.

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

По информации СУ СКР по Краснодарскому краю, размещенной на официальном сайте ведомства, происшествие случилось ночью 16 февраля 2020 года. Полицейский ехал на своем BMW по улице Мира в поселке Ильском. По версии следствия, мужчина "находился за рулем в пьяном состоянии и, превысив скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лоб с автомобилем Renault".

В результате ДТП 37-летняя пассажирка Renault получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Ее двухлетний ребенок госпитализирован.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Тем временем

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю по этому факту назначена служебная проверка, решается вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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