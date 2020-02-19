По Крымскому мосту с 7 марта запустят рельсовые автобусы

Между Керчью и Анапой с 7 марта будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы, сообщает Минтранс России.

Они свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива. Из Керчи в Анапу и обратно в пятницу и в выходные дни рельсовые автобусы будут ходить три раза в день. В остальные дни - дважды в день. Время в пути составит два часа.

Перевозчиком выступит Южная пригородная пассажирская компания. Ожидается, что новый маршрут будет востребован как местными жителями, так и туристами. Билеты можно будет купить в кассах железнодорожных вокзалов и у билетных кассиров непосредственно в поезде. Кроме того, с 7 марта планируется открыть продажу на сайте перевозчика.