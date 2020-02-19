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19.02.2020 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура Крыма поможет должникам по фиктивным кредитам

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Прокуратура Республики Крым организовала "горячую линию", посвященную защите прав пострадавших от действий ООО "КБ "Тальменка-банк". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Крымчане с удивлением узнали о взятых в "лопнувшем" банке кредитах

С 20 февраля с 9 до 16 часов по телефону (3652) 550-364 крымчане смогут задать вопросы, связанными с фактами оформления на них фиктивных кредитов в финучреждении и предъявлением к ним исков со стороны госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".

- На "горячую линию" принимаются сообщения о незаконном использовании персональных данных физических лиц для оформления кредитных договоров в ООО "КБ "Тальменка-банк", - отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Кроме того, с 9 до 16 часов 20 февраля в прокуратурах городов Армянска, Евпатории, Керчи, Ялты, Черноморского, Первомайского, Раздольненского, Симферопольского районов и Сакской межрайонной прокуратуре сотрудники ведомства проведут личный прием граждан.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство Крыма поможет "Агентству страхования вкладов" урегулировать ситуацию, связанную с проблемами крымчан, обманутых банком. Десятки крымчан заявили в правоохранительные органы о том, что без их ведома в отделении "Тальменка-банка" в Москве им оформили кредиты, размер которых колеблется от полумиллиона до миллиона рублей.

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