Использование артезианских источников поможет снизить нагрузку на водохранилища и диверсифицировать снабжение Симферополя.

Сегодня суточный объем потребления столицы республики - около 150 тысяч метров кубических, получаемых в основном из Партизанского, Аянского и Симферопольского водохранилищ. Кроме того, часть Железнодорожного района снабжается из скважин. К ним добавятся новые подземные источники, которые будут подавать воду в город через Межгорненский гидроузел из Вилинского и Ивановского водозаборов. Эти два резерва добавят столице около 60 тысяч кубических метров воды в сутки. В дополнение могут быть расконсервированы скважины на территории самого Симферополя. Их суточный дебет составит около трех-пяти тысяч кубометров.

- К использованию Межгорновского гидроузла все готово, проверены насосы, резервуары, - рассказал главный инженер Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Михаил Кондрашечкин. - Вот так по каплям мы собираем резервы, которые раньше не использовали, а теперь можем задействовать.

Поиском альтернативных источников подготовка к безводному режиму не ограничивается. Промышленным предприятиям города предложено рассмотреть возможность использования очищенных сточных вод в технических целях. Городское водопроводное хозяйство проверяет исправность в колодцах всех задвижек, которых в Симферополе около 6000. Довольно велика протяженность малых рек, городские сети пересекают русла в 30 местах. Есть подозрение, что часть чистой питьевой воды теряется там, поэтому трубы проверят.

- Похожим по условиям был 1994 год. Крымчане его хорошо помнят, - рассказал заместитель главы администрации Симферополя Сергей Титаренко. - Чтобы предотвратить возможные негативные последствия, мы сейчас занимаемся разработкой всех планов, выясняем наличие емкостей в школах и детских садах. С расчетами, чтобы это все было готово на случай чрезвычайной ситуации.

Автомойкам, которых в городе 123, настоятельно рекомендовано переходить на использование воды в замкнутом цикле. Сейчас по такому принципу работает лишь одна. А ведь есть еще сауны и другие крупные потребители. Все они проинформированы о возможном отключении в случае крайней необходимости.

Многие симферопольцы задают вопрос: почему бы уже сейчас не перейти на почасовую подачу воды, если зима была бесснежной, а прогнозы неутешительные? Специалисты говорят, что в этом пока нет необходимости, и такая мера может обернуться дополнительными потерями.

- Люди, как правило, запасают воду с избытком, набирают ванны, другие емкости, но ее нельзя хранить долго, и запас начинают обновлять, - говорит Михаил Кондрашечкин. - В результате воду сливают в канализацию и набирают новую.

Поэтому пока режим жесткой экономии отложен, но город начеку, и должен быть готов к любым сюрпризам природы.