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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ледяной ключик

В Керчи по факту заселения детей-сирот в дом без отопления возбудили два уголовных дела
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8091)
В Керчи по факту заселения 25 детей-сирот в неотапливаемую новостройку возбуждено сразу два уголовных дела - в отношении компании-застройщика и и.о. начальника управления ЖКХ администрации города. По версии следствия, именно он ответственен за заключение с детьми-сиротами договора социального найма квартир, в которых не было газоснабжения и отопления.
Ключи от квартир в этом холодном доме 25 детей-сирот получили в конце января. Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Ключи от квартир в этом холодном доме 25 детей-сирот получили в конце января. Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Ключи от квартир в этом холодном доме 25 детей-сирот получили в конце января. Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

Ключи от холодных квартир в многоэтажке на шоссе Героев Сталинграда 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили в торжественной обстановке еще в конце января. В момент подписания актов приема-передачи жилых помещений, а также договоров их найма, как уже сообщала газета (см. "РГ" "Тайны ледяного дома" от 12 февраля), дом не был присоединен к центральному газопроводу, а помещения в нем не соответствовали существующим нормам и требова­ниям.

По данным следствия, директор фирмы-застройщика "Технопласт" умышленно передал в муниципальную собственность не соответствующие условиям аукционной документации и муниципального контракта жилые помещения, после чего на счет предприятия были перечислены деньги - 39 миллионов руб­лей.

В Волгограде сироте выделили квартиру без газа и горячей воды

- Директор фирмы "Технопласт" подозревается в сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности, и мошенничестве в особо крупном размере, - уточнили в пресс-службе. - А и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи инкриминируют халатность.

Однако глава администрации Керчи Сергей Бороздин считает, что дом в полной готовности. И жить в нем можно. Он сообщил "РГ", что "каждая квартира обогревается двухконтурным газовым котлом, осуществляющим подачу горячей воды в систему водоснабжения и тепла в систему теплоснабжения, которая на данный момент опрессована и готова к эксплуатации. Но для подключения абонентов к системе газоснабжения требуется заключение договоров абонентами с Керченским филиалом "Крымгазсетей".

Депутат Госдумы Константин Бахарев, также участвовавший в торжественной церемонии вручения ключей, в комментарии "РГ" уточнил, что "задержка с подключением газа вызвана тем, что у Ростехнадзора были замечания к застройщику в части разводки газовых сетей в доме".

- Я попросил главу города оказать содействие жильцам в скорейшем заключении договоров с ресурсоснабжающими компаниями, - рассказал он и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Но газа в квартирах по-прежнему пока нет.

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