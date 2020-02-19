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19.02.2020 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре женщину убило током у железной дороги

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодаре на улице Уральской около железнодорожных путей ударом электрического тока смертельно травмирована женщина.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, информация об инциденте поступила сегодня в 9.25.

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Полицейские установили, что 45-летняя жительница поселка Знаменского, чтобы сократить путь, решила перебраться по верху вагона. Когда она поднималась по лестнице на цистерну, получила сильнейший разряд током. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По данному факту проводится проверка.

Транспортная полиция напоминает, что железная дорога - объект повышенной опасности. Переход железнодорожных путей в местах, не оборудованных пешеходными настилами, запрещен. Напряжение в контактной сети чрезвычайно высокое - до 27,5 тысячи вольт. Неподвижные вагоны безопасны лишь на первый взгляд. Нельзя подходить к ним ближе чем на пять метров. Каждый вагон на станции находится в работе, в любую секунду он может начать движение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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