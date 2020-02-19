В Севастополе в здании детсада N130 открылся центр психолого-педагогической, медицинской и социальной (ППМС) помощи детям, однако родители дошкольников не обрадовались такому соседству. Они писали жалобы и требовали отменить реорганизацию учреждения и подыскать центру другое место.

Центр или детсад

ППМС-центр "Созвездие" призван помогать детям, имеющим трудности с обучением и социальной адаптацией, нуждающимся в психологической поддержке. В том числе это дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды.

В центр можно обратиться, если ребенку сложно привыкнуть к детсаду или школьник испытывает стресс перед экзаменами, а также в других ситуациях.

Создания центра особенно ждали родители детей с ОВЗ, которым нужны консультации и занятия со специалистами.

- Мы много раз просили открыть такой центр, работа над его созданием велась с 2014 года, вошла в программу развития образования Севастополя, - рассказала "РГ" председатель общественной организации "Особые дети" Аида Менанова. - Однако возникло противодействие со стороны родителей "нормотипичных" детей. Родительское сообщество решило, что открытие центра приведет к исключению малышей из детсада, что станет меньше мест. Кто-то и вовсе не желал видеть там детей с особыми потребностями.

ППМС-центр разместился в одном из двух корпусов детского сада N130 на улице Героев Бреста. Дошкольное учреждение посещают около 650 детей. Два года назад там провели капитальный ремонт. Появилась новая мебель, игрушки, открылись скалодром и соляная пещера.

В отдельном блоке подготовили помещения, закупили уникальное для города диагностическое и развивающее оборудование для консультационного центра, группы кратковременного пребывания детей со сложностями адаптации, центра раннего развития.

Психологи, дефектологи, логопеды и социальные педагоги стали проводить диагностику, коррекционные и развивающие занятия с детьми в возрасте от полутора до семи лет. За первый год работы центр посетили около 150 малышей. Проведено более тысячи консультаций для родителей и опекунов. На следующем этапе планировали юридически зарегистрировать ППМС-центр и расширить сферу деятельности.

Забрали детей

Конфликт возник в декабре прошлого года, когда стало известно, что детсад будет реорганизован и станет структурным подразделением центра.

- Родители хотели, чтобы все оборудование использовалось только воспитанниками детсада, - рассказала руководитель "Созвездия", экс-заведующая детсада Наталия Ломакина. - Но мы изначально планировали здесь разместить центр, он имеет отдельный вход и никак не мешает работе учреждения. Родители опасались, что, если в документах будет указано, что ребенок обучался в ППМС-центре, к нему будут относиться как-то иначе.

По ее словам, они собрали подписи и направили обращение в городской департамент образования и прокуратуру.

- Среди родителей распространялась неверная информация, что здесь соберут детей с ограниченными возможностями здоровья со всего города, - продолжает Ломакина. - На собрании я объяснила, что центр создается не только для детей с ОВЗ. Большинство родителей это устроило, они отозвали свои подписи. Но несколько человек остались при своем мнении. Некоторые перевели детей в другое дошкольное учреждение.

- Для меня все дети равны, мы всем должны оказывать помощь, - добавляет она.

Родители подтверждают: многие подписали жалобу, но в основном из-за нехватки информации. В детсаду готовились к переменам, но родителям ничего не объясняли, в результате поползли слухи.

- Несколько человек подняли панику, - говорит Тата Волвенкова, сын которой посещает 130-й детсад. - Все переживали, что группы будут смешанные, а это вызывает вопросы, ведь дети с особенностями требуют ухода, с ними должны работать специалисты. Не будет ли сложностей при поступлении в школу, когда выяснится, что ребенок ходил не в детсад, а в центр помощи? Родители больше переживали из-за незнания.

По ее словам, заведующая заверила, что ребята останутся в тех же группах, количество мест в детском саду не сократится, а дети с ОВЗ будут находиться отдельно.

- После этого все успокоились, во всяком случае, в нашей группе никаких волнений нет, - говорит Волвенкова. - На самом деле никто не высказывался против детей-инвалидов. Лично я против дискриминации. В нашем городе не хватает таких учреждений. Думаю, это правильно, что их стали организовывать на базе детсадов.

Откроют отделения

В настоящее время ППМС-центр зарегистрирован как отдельная организация, детсад N130 остался самостоятельным учреждением. Он по-прежнему занимает два корпуса, лишь несколько помещений переданы центру. По словам Наталии Ломакиной, ППМС-центр будет расширяться за счет открытия отделений в других районах города.

- Оборудование позволяет вести более масштабную работу, охватить гораздо больше детей, проводить дистанционные консультации, - отмечает Ломакина. - В этом здании останется отделение для детей раннего и дошкольного возраста.

У ППМС-центра широкий круг задач, и нескольких комнат ему будет недостаточно. В частности, он будет вести работу с детьми и подростками, которые стали свидетелями преступления или пострадали от преступных действий, обвиняются по уголовному делу. На учреждение также возложены функции психолого-медико-педагогической комиссии, которая определяет, обычную или коррекционную школу должен посещать ребенок, нуждается ли он в помощи тьютера. Еще одна задача - организация инклюзивного образования. Центр будет работать с посетителями в возрасте от нуля до 23 лет.

- Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи станет преемником консультационного центра, - говорит Ломакина. - Мы сможем оказывать помощь в освоении образовательных программ любой категории детей, в том числе и тем, кто имеет психологические особенности, страхи. Подготовим индивидуальные образовательные маршруты, дадим рекомендации детсаду, школе, родителям, как в дальнейшем работать с ребенком. В центре будут не только занятия с детьми, но и работа с педагогами и родителями, семинары, практикумы.

Мнение

Аида Менанова, председатель общественной организации "Особые дети":

- Если дети с разными нозологиями начнут с двух-трех лет ходить в детсады, через 10-20 лет мы получим общество, которое перестанет как-то по-особенному реагировать на людей с особыми потребностями. Инклюзивное образование следует начинать в детском саду. Маленький ребенок не видит отличий, на которые обращают внимание взрослые. Свое отношение родители проецируют на детей. Но сами дети не злые, не агрессивные, если они растут в одной группе, то стремятся помогать детям с ДЦП или аутизмом. Конечно, коррекционные учреждения нужны для более тяжелых случаев, но большинство таких особых детей могут учиться инклюзивно.

Елена Богомолова, директор департамента образования и науки Севастополя:

- Консультативные центры будут работать во всех районах города. У родителей возникают вопросы, опасения перед тем, как отправить ребенка в детсад. Они не знают, какое учреждение выбрать. Для этого и проводятся консультации. В центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи будут открываться отделения с разными профилями: для детей дошкольного возраста, школьников и более старшего возраста. Сейчас подыскиваем помещения, но это будут не детские сады.

Контакты

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Созвездие". 299058, Севастополь, ул. Героев Бреста, 13. Тел: +7(8692)41-27-30 E-mail: centrsev1@mail.ru