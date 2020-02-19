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19.02.2020 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе 6-летняя девочка случайно выстрелила себе в голову

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя, 6-летняя дочь которого выстрелила себе в голову из травматического пистолета "Оса". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым.

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Трагедия произошла на парковке у торгового комплекса "Центрум" на улице Севастопольской. Владелец Mercedes оставил дочку в салоне машины, а сам отправился за покупками. Когда же он вернулся, обнаружил ребенка без сознания и с кровоподтеками на голове.

Оказалось, что девочка нашла оставленный в бардачке автомобиля травматический пистолет "Оса", и не подозревая о грозящей опасности, выстрелила. Вылетевшая с близкого расстояния пуля попала в голову и повредила головной мозг. Отец без промедления отвез девочку в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ей провели сложную операцию. Сейчас ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас следователи выясняют все подробности и детали происшествия. В частности, будут изучены видеозаписи с видеокамер, установленных на парковке у торгового центра.

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- Трагедия произошла в результате небрежного хранения отцом оружия, которое было у него официально зарегистрировано, - сообщили в СКР. - Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия). Следователи следственного отдела по Центральному району Симферополя назначили несколько экспертиз.

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