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19.02.2020 12:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лишают "Надежды"

В Симферополе захотели закрыть центр для детей-инвалидов
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Крым № 35(8089)
В Симферополе родители детей с ограниченными физическими возможностями, обучающихся в специализированном центре при школе "Надежда", бьют тревогу. Администрация учреждения сообщила им о расформировании центра.

Специальная коррекционная общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья работает в Симферополе с 90-х годов. Ее структурное подразделение - реабилитационно-коррекционное отделение (центр) специализируется на психолого-педагогической, физической и социально-бытовой реабилитацией детей-инвалидов. То есть в отделении занимаются ребята, обучающиеся по индивидуальной программе, которые не могут посещать школу "Надежда".

Фото: Юлия Крымова/РГ
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По словам родителей, на собрании директор школы Татьяна Понасышена сообщила, что с 1 сентября центр прекращает работу. В нем числятся 32 ребенка.

- Нам сказали о закрытии, но не предъявили никаких документов. По словам директора, это из-за нехватки мест для детей с нарушениями речи в школе.

В помещении, которое занимало структурное подразделение, оборудуют кабинеты для нового набора учащихся на 2020-2021 учебный год, - рассказывает мама ребенка, посещающего центр, Анна Силантьева.

Альтернативы в Крыму нет, так что детей ждет домашнее образование. Родители опасаются, что их лишат и этого. Ведь в школе нет такого количества учителей, а речь идет о нескольких десятках детей со всего города. Вряд ли преподаватели будут успевать посещать всех.

Благодаря центру многие родители имеют возможность работать, пока их дети получают образование под присмотром педагогов и тьютеров. Но самое главное для семей - это социальная адаптация и интеграция в общество таких детей. Многие ребята с особенностями развития попадают в социальную изоляцию.

- Они и обучаются в этом центре, и творческие занятия посещают - лепят, рисуют. С ними логопед занимается. У них есть возможность общаться со сверстниками. Центр очень востребован, многие хотят в него попасть, но их не берут из-за отсутствия дополнительного помещения, нет вакансий воспитателя и тьютера, - говорит Игорь, папа воспитанника центра.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Я очень благодарна педагогам этой школы. Шесть лет назад я привела сюда маленького, не умеющего передвигаться, общаться, боящегося находиться в коллективе ребенка. И мне страшно подумать, что было бы с ним, если бы он сидел дома. Его первые слова, когда он увидел деток в школе: "Мама, они такие же, как я!" Очень хочется, чтобы центр продолжал функционировать, - говорит мама особенного ребенка.

За права своих детей родители готовы бороться до конца и уже подготовили и отправили обращения во всевозможные инстанции - в Госсовет, администрацию города, главе республики, уполномоченному по правам ребенка в РК.

В это же время в управлении образования администрации Симферополя сообщили, что школа "Надежда" продолжает функционировать в штатном режиме.

"Нет поводов для волнения, речь о закрытии не идет. Ситуация на контроле управления образования. Решается вопрос об открытии дополнительных классов для детей с тяжелыми нарушениями речи на базе школы "Надежда", так как возникла проблема организации учебно-воспитательного процесса для этой категории детей. Нарушения прав детей, которые уже являются учениками "Надежды", никто не допустит", - отметили в пресс-службе администрации Симферополя.

Фото: Из личного архива Сергея Екименко
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После резонанса, вызванного закрытием центра, администрация школы обвинила родителей в искажении информации: якобы о прекращении работы речь не шла... Но как могло случиться, что два десятка человек, присутствовавших на собрании, одновременно неправильно истолковали услышанное?

Корреспонденту "РГ" получить ответ и пообщаться с директором школы не удалось.

В целом же в Крыму растет число детей с ограниченными возможностями здоровья, и имеющихся специальных образовательных учреждений явно не хватает. Симферопольцы считают, что решать эту проблему за счет других детей с ограниченными возможностями недопустимо. Администрация города должна оперативно найти выход: создать либо новую школу, либо отдельный центр в городе. .

Мнение

Ирина Клюева, уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым:

- Я получила обращение группы родителей, оно не одиночное. Буду встречаться с администрацией города и руководством учреждения для того, чтобы выяснить, что на самом деле происходит - тревожатся ли родители попусту или есть для этого какие-то основания.

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