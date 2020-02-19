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19.02.2020 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи при пожаре в доме погибла женщина, 37 человек эвакуированы

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погибла женщина. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кубани, организована доследственная проверка.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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По предварительным данным, сегодня днем в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома на улице Труда Центрального района произошло возгорание. Соседи, увидев задымление, вызвали пожарных.

После локализации возгорания в квартире обнаружили тело 78-летней местной жительницы.

Как уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, из жилого дома пришлось эвакуировать 37 человек. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 12.43, через 17 минут пожар потушили. При тушении были задействованы шесть единиц техники и 22 человека личного состава.

Сейчас на месте работает следователь, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания.

В рамках доследственной проверки будут проведены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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