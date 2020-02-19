В Сочи при пожаре в доме погибла женщина, 37 человек эвакуированы

В Сочи следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погибла женщина. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кубани, организована доследственная проверка.

По предварительным данным, сегодня днем в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома на улице Труда Центрального района произошло возгорание. Соседи, увидев задымление, вызвали пожарных.

После локализации возгорания в квартире обнаружили тело 78-летней местной жительницы.

Как уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, из жилого дома пришлось эвакуировать 37 человек. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 12.43, через 17 минут пожар потушили. При тушении были задействованы шесть единиц техники и 22 человека личного состава.

Сейчас на месте работает следователь, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания.

В рамках доследственной проверки будут проведены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.