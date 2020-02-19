Волгоградец, трудившийся на стройке в Красноармейском районе города, получил тяжелые травмы. В мае 2018 года на крыше возводимого пятиэтажного дома он переносил упаковки с утеплителем. Мужчина упал с большой высоты. Он выжил, но получил увечья: в диагнозе перечисление переломов занимает немало места.

Вот тут и выяснилось, что трудового договора у рабочего не было. Горожанину пришлось через суд доказывать свои отношения с компанией "Жилстрой". Только так можно было добиться оплаты листа нетрудоспособности.

Что говорит на этот счет Трудовой кодекс? В соответствии со статьей 16 фактическое допущение гражданина к работе с ведома или по поручению работодателя уже свидетельствует в пользу работника. И договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если человек приступил к выполнению обязанностей.

Начальник участка допустил волгоградца к работе на кровле, не выдав ему средств индивидуальной защиты от падения с высоты. Обязательного предварительного инструктажа тоже не было. Это подтверждено показаниями свидетелей.

Исходя из этого, суд обязал подрядчика оформить акт о несчастном случае на производстве и уплатить взносы обязательного социального страхования. Тогда истец обратился с иском о взыскании утраченного заработка, расходов на лечение, специальное питание и посторонний уход, а также компенсации морального вреда. В деле участвовала и третья сторона, больница скорой медицинской помощи № 25, где спасали рабочему жизнь. Медучреждение поддержало требования своего пациента.

Горожанину провели несколько операций, накладывали аппарат Илизарова на левую голень, левую руку скрепляли пластиной и винтами. Через два месяца после падения строитель смог принять вертикальное положение с помощью ходунков. Он до сих пор испытывает боль. Локтевой сустав полному восстановлению не подлежит. Необходима пластическая операция на лице. Волгоградцу присвоили третью группу инвалидности. Сейчас он, конечно, не работает.

Как следует из судебного решения, с "Жилстроя" взыскали 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, утраченный заработок за период с мая 2018 года по май 2019 года - 308 тысяч рублей, компенсацию расходов на лечение - 120 тысяч рублей.