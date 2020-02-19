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Баталина перейдет из Госдумы на должность замминистра труда 09:49
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Фруде Берг считает, что его подставили норвежские спецслужбы 09:34
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Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
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"Эксцентрик-балет" отпраздновал четвертьвековой юбилей спектаклем "Тихий вечер N 25". Легендарный екатеринбургский коллектив создал хореограф Сергей Смирнов. В то время он, по его признанию, "страдал от отсутствия среды существования", а российский contemporary dance делал первые па.
Коллектив называют "пионером современного танца" в России. Фото: Татьяна Андреева/РГ Коллектив называют "пионером современного танца" в России. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Коллектив называют "пионером современного танца" в России. Фото: Татьяна Андреева/РГ

С тех пор "Эксцентрик-балет" приобрел всероссийскую известность, стал четырежды лауреатом "Золотой маски". О нем пишут научные работы, без него невозможно представить самые знаменитые постановки Свердловского академического театра музыкальной комедии. А сам юбиляр, как всегда, в прекрасной форме.

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