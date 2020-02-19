"Эксцентрик-балет" отпраздновал четвертьвековой юбилей спектаклем "Тихий вечер N 25". Легендарный екатеринбургский коллектив создал хореограф Сергей Смирнов. В то время он, по его признанию, "страдал от отсутствия среды существования", а российский contemporary dance делал первые па.
Коллектив называют "пионером современного танца" в России. Фото: Татьяна Андреева/РГ
С тех пор "Эксцентрик-балет" приобрел всероссийскую известность, стал четырежды лауреатом "Золотой маски". О нем пишут научные работы, без него невозможно представить самые знаменитые постановки Свердловского академического театра музыкальной комедии. А сам юбиляр, как всегда, в прекрасной форме.