"Эксцентрик-балет" отпраздновал четвертьвековой юбилей спектаклем "Тихий вечер N 25". Легендарный екатеринбургский коллектив создал хореограф Сергей Смирнов. В то время он, по его признанию, "страдал от отсутствия среды существования", а российский contemporary dance делал первые па.

Коллектив называют "пионером современного танца" в России. Фото: Татьяна Андреева/РГ