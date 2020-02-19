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Ирина Галимова, пенсионерка из Екатеринбурга, пожаловалась, что к ней в квартиру нередко звонят люди, представляются подрядчиками горгаза, а потом оказывается, что это обман. "Как отличить настоящих газовиков от фальшивых и обезопасить свое жилище?" - задает вопрос читательница.

- Действительно, работники мелких фирм все чаще обходят квартиры под видом планового осмотра оборудования, выдавая себя за подрядчиков или сотрудников горгаза. Пользуясь положительной репутацией компании, которую мы завоевывали более 60 лет, они убеждают жильцов, что им необходимо приобрести ненужные приборы (газовые счетчики, к примеру) или срочно отремонтировать, заменить газовые шланги, вентили, - подтвердили в "Екатеринбурггазе". - Работы проводятся со множеством нарушений, при этом никакой ответственности за последствия своих ошибок горе-ремонтники не несут.

Если возникли сомнения в профессионализме мастеров, лучше отказаться от услуги, чем пострадать от последствий

В прошлом году спасательным бригадам удалось предотвратить более 250 аварий, которые могли случиться после вмешательства в работу газового оборудования многоквартирных домов сторонних организаций. К примеру, на улице Блюхера псевдомастера устроили пожар при замене крана опуска, а в доме по улице Мира из-за некачественно выполненных работ произошла утечка газа, которая едва не привела к взрыву. И в том и в другом случае хозяева доверчиво пустили в квартиру неизвестных, представившихся подрядчиками горгаза.

- Компания "Екатеринбурггаз" официально заявляет, что не имеет договорных отношений ни с одной организацией, осуществляющей обслуживание, ремонт и замену газового оборудования в Екатеринбурге. У нас нет ни подрядчиков, ни лиц, которым бы мы давали полномочия проводить какие-либо работы от нашего имени. Не подпускайте к газовому крану лиц, если не уверены в их квалификации. Если возникли сомнения в профессионализме пришедших к вам специалистов, лучше отказаться от услуги, чем пострадать от последствий, - напоминают горожанам газовики.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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