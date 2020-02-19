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19.02.2020 19:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале чиновницу осудили за аферу с квартирой

Текст: Михаил Пинкус

В городе Карталах Челябинской области вынесли приговор экс-чиновнице местной администрации, укравшей муниципальную квартиру. За мошенничество в особо крупном размере суд приговорил ее к двум годам лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей. Однако по закону ей положена отсрочка исполнения приговора, сообщили в среду в прокуратуре региона.

Фото: Марина Молдавская/ТАСС
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- С учетом положений части 1 статьи 82 УК РФ осужденной предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее ребенком - до 2032 года, - пояснили в прокуратуре.

По версии следствия, 33-летняя инспектор по жилищным вопросам администрации Карталов, обманула работодателя, чтобы похитить муниципальную квартиру стоимостью 1,3 миллиона рублей. Для этого она составила фиктивный договор социального найма жилого помещения, якобы заключенный между ней и администрацией города.

Затем от имени членов своей семьи подготовила заявление о регистрации права собственности на квартиру, разделив ее в равных долях на трех человек, и приватизировало жилье, причинив ущерб городскому бюджету. Однако об афере стало известно правоохранительным органам, и чиновница очень скоро потеряла и работу, и квартиру.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с коррупцией

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