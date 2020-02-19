Находившиеся в России на карантине белорусы возвращаются домой

Все граждане Беларуси, эвакуированные из КНР и находившиеся в Тюмени на карантине здоровы, и 19 февраля направляются домой, подтвердили в пресс-службе посольства РБ в российской столице, добавив, что "результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса".

Как уже информировал "СОЮЗ", военные самолеты России 5 февраля доставили из китайского Уханя в Тюмень более 140 человек, среди которых были и десять граждан РБ. Они провели две недели на карантине в специальном санатории. В дипломатической миссии выразили благодарность коллегам из Союзного государства за оказанное содействие и медицинскую помощь.

Кстати, в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" сегодня состоялось обсуждение международной реакции на эпидемию в Китае. В борьбе с распространением коронавируса власти Пекина показали пример жесткой, стальной реакции, подчеркнул, в частности, доктор исторических наук, профессор БГУ Виктор Шадурский. Он отметил, что руководство Поднебесной пошло на беспрецедентные меры по карантинным мероприятиям, чтобы остановить вирус.

Участники дискуссии обратили внимание, что ряд зарубежных изданий сконцентрировались исключительно на нагнетании информационной обстановки. Интерес к COVID-19 был подогрет еще и тем, что его вспышка произошла в провинции Хубэй - одном из экономических центров КНР, в котором проживают около 12 млн человек. "Заблокированными оказались и прилегающие к нему города. Это усложняет ситуацию, служит дополнительным фактором напряженности", - признал аналитик Института стратегических исследований Антон Дударенок. Но положение дел, полагает он, несколько отличается от того, что было в 2003 году, когда произошла вспышка атипичной пневмонии. "У Китая есть опыт, и мы видим, как он его активно применяет", - подчеркнул ученый.

Кстати, по шестиуровневой шкале ВОЗ предупреждений о пандемии ситуация с коронавирусом находится на четвертой стадии, уточнил Дударенок. "Тенденций к переходу к пятой, когда эпидемия, сопоставимая с китайской, появится в другом государстве, мы не наблюдаем, - констатировал эксперт. - Сейчас это чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, но эпидемии в глобальном масштабе нет".

В то же время эксперт ВОЗ на форуме в Давосе озвучил пугающую цифру - при худшем развитии событий заразиться коронавирусом могут две трети населения Земли. "Это противоречие показывает, что сейчас много эмоций, личностного фактора в заявлениях, в том числе, официальных чиновников", - констатировал аналитик. Он напомнил, что в конце января-начале февраля прогнозировали, что общее число заболевших составит 250 тыс. По факту сейчас их более 74 тысяч, резюмировал Дударенок.