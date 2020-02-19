В Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге открылся пункт загрузки и оцифровки исторических документов, которые будут опубликованы в мультимедиагалерее проекта "Дорога памяти". Современное оборудование позволит оцифровать снимки, письма и другие памятные материалы из семейных архивов жителей и гостей уральской столицы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Все снимки с соблюдением дополнительных мер предосторожности передадут в управление Федеральной почтовой связи региона, а затем возвратят владельцам, - пояснила представитель УФПС Челябинской области Светлана Замятина. - Почтовые отделения расположены в самых удаленных населенных пунктах, что позволит присоединиться к проекту и жителям глубинки.

Галерея фотографий воинов-победителей займет центральное место в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке. Экспозиция будет представлена в виде мультимедийной "Дороги памяти" длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.

Современные технологии откроют доступ к редким видео-, фото- и аудиоматериалам, но главный элемент "Дороги памяти" - общедоступная единая база с десятками миллионов фотографий и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. Через сенсорные панели посетители смогут найти информацию о родственниках, а на больших экранах появятся их фотографии и фронтовые письма.

В наполнении единой информационной базы Минобороны и помогает Почта России. Во всех почтовых отделениях размещены информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он ведет на страницу сайта, где фотографии можно самостоятельно загрузить в базу данных.

Галерею планируется открыть к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отметили в УФПС.