Под Екатеринбургом автобус столкнулся с грузовиком

Пассажирский междугородний автобус, который ехал из Екатеринбурга в Рефтинский, попал в ДТП в Белоярском.

Инцидент произошел сегодня около восьми часов утра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Свердловской области. Водитель автобуса не выдержал дистанцию с едущим впереди грузовиком, который остановился на нерегулируемом переходе, чтобы пропустить пешеходов, и столкнулся с ним. По предварительной информации, травмы получили пятеро из 25 пассажиров автобуса.

Чтобы граждане добрались до пункта назначения, им вызвали другой автобус. Движение на участке дороги затруднено, инспекторы по очереди пропускают машины в обоих направлениях.

Обстоятельства ДТП выясняются.