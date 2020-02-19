Самолет Новосибирск - Москва сел в Тюмени из-за инсульта у пассажира

Борт авиакомпании Smartavia, который летел из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в тюменском аэропорту Рощино. Причиной незапланированной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Как рассказал РИА Новости представитель перевозчика, сообщение о происходящем на борту поступило в центр управления полетами авиакомпании в 7.20 по московскому времени. Буквально за несколько минут летевшему этим рейсом 59-летнему мужчине стало плохо. Командир воздушного судна принял решение садиться в Тюмени.

Boeing 737 с 165 пассажирами приземлился штатно в 7.49. К самолету стянули несколько бригад "скорых". Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, врачи диагностировали у пассажира инсульт. "По нашей информации, жив, находится в сознании, его отправили в больницу Тюмени", - сообщил представитель Smartavia.

В 9.05 после дозаправки самолет поднялся в воздух.