Жители поселка Махнево опасаются попасть в настоящую блокаду с приходом весны. Вот уже полгода как закрыт на ремонт мост, соединяющий две части села: на одной расположена большая часть жилых домов, на другой - все социальные и экстренные службы.

- Случись ЧП, ни скорая, ни пожарная не смогут приехать и помочь, а если горе в семье - кто-то умрет, даже до кладбища не добраться, - негодуют сельчане.

То, что все мосты через реку Тагил в самом поселке и близ него находятся в аховом состоянии, стало очевидно осенью прошлого года. Вначале от автомобильной переправы в Махнево остались только сваи, затем ГИБДД запретила проезд по мосту в пяти километрах от поселка.

- Эксплуатационное состояние этого объекта не соответствует требованиям безопасности дорожного движения: отсутствуют удерживающие боковые ограждения, - сообщила старший инспектор группы пропаганды УГИБДД по Свердловской области Евгения Бушмакина.

Вначале от автомобильной переправы в Махнево остались сваи, затем ГИБДД запретила проезд по мосту в пяти километрах от поселка

С опаской передвигаются жители и по пешему подвесному мосту - единственному на данный момент легальному сооружению, по которому можно попасть с одной стороны села на другую. Висячая переправа также требует обновления. Местные власти пытаются успокоить сельчан, обещая заменить стационарный мост понтонной переправой. Правда, для этого необходимо дождаться, когда растает лед и спадет паводок.

А задержку с реконструкцией основного моста поселковые власти объясняют финансовыми сложностями. Говорят, восстанавливать сооружение за 840 тысяч, которые может выделить бюджет, не хочет ни один подрядчик. Единственный выход - возводить новый капитальный бетонный мост.

- Сейчас в правительстве решается вопрос о предоставлении денежных средств на проектно-сметную документацию, - пояснил землякам глава Махневского муниципального образования Александр Лызлов.

Но, даже если деньги выделят, новый мост появится не раньше 2022 года. А пока махневцам предлагают забыть об автомобилях и вспомнить о лодках и веслах.

Между тем

В Нижнесергинском районе Свердловской области прокуратура через суд добивается капитального ремонта моста через реку Чекалда в поселке Малиновом. Надзорное ведомство признало, что объект находится в аварийном состоянии и создает угрозу безопасности дорожного движения: необходима замена опор мостового сооружения и дорожного полотна, а также строительство берегоукрепительных сооружений. Если ремонт не начнется в ближайшее время, поселок может оказаться недоступным для медиков, полиции и пожарных.