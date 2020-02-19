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19.02.2020 10:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге при пожаре в реабилитационном центре погибла женщина

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге расследуют обстоятельства ночного пожара в здании на окраине города и гибели в результате него женщины.

ЧП произошло в 05.15 в двухэтажном доме на улице Дунайской. "Прибывшие на место пожарные не могли оперативно приступить к тушению, так как строение было под напряжением. До прибытия электриков они защищали соседние дома от распространения огня", - сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Площадь пожара составила 300 квадратных метров, сгорел сам дом и гараж. Из-за высокой температуры пламени обрушилась кровля.

"До прибытия пожарных из дома эвакуировались 32 человека, еще одного огнеборцы спасли из-за зарешеченного окна", - уточнили спасатели.

В результате возгорания погибла женщина - постоялица частного социально-реабилитационного центра, который располагался в здании.

"Возбуждено уголовное дело по пунктам "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проводится расследование. Для определения причины смерти женщины назначена экспертиза", - добавили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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