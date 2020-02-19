Гендиректор "Титановой долины" задержан по подозрению во взятке

В получении многомиллионной взятки подозревают генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова. Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил в отношении топ-менеджера проекта уголовное дело по статье 290 УК РФ. В том же коррупционном деле фигурирует бывший заместитель министра экономики области Михаил Шилиманов: ему инкриминируется пособничество во взяточничестве.

Генерального директора задержали вечером 17 февраля в кафе бизнес-центра "Высоцкий" в Екатеринбурге, где находится офис "Титановой долины". Операцию проводили сотрудники ФСБ и ее детали ведомством до сих пор не разглашаются. Адвокаты топ-менеджера сообщили журналистам, что их клиенту был передан от подрядчика некий сверток, и называют произошедшее провокацией. Ночью того же дня Кызласов был доставлен в Следственный комитет, в его квартире и офисе был проведен обыск с изъятием финансовой документации. На следующий день задержали и экс-министра Шилиманова.

- По предварительным данным, в середине 2019 года подозреваемый потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, - пояснили в пресс-службе СК. Задержанные проверяются на причастность к другим эпизодам.

"Титановая долина" - одна из топовых площадок развития инновационного производства на Среднем Урале. Сама экономическая зона находится в 180 километрах севернее Екатеринбурга, близ города Верхняя Салда, где расположен крупнейший в мире комбинат по производству титановых сплавов и деталей их них. Отсюда и название долины. Пока в ОЭЗ работает несколько резидентов и идет активная подготовка к приему новых производителей: прокладывается инженерная инфраструктура, стоится терминалы. Подрядчикам есть, где развернуться. Тем более, что объем вложений в "Титановую долину" из бюджетов разных уровней превысил 3,7 миллиарда рублей.

Следствие настаивает на аресте задержанных. В Ленинский районный суд Екатеринбурга уже поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.