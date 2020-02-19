В Кургане девочка залезла на электрический столб ради селфи

В Кургане сегодня сняли с опоры высоковольтной линии электропередач 13-летнюю школьницу. Специалисты считают чудом, что ее не ударило током.

Как рассказали в пресс-службе Курганского представительства энергокомпании, тревожное сообщение поступило на телефон диспетчера городских электрических сетей. Звонивший сказал, что на опоре высоковольтной линии по улице Аргентовского сидит ребенок. На место срочно прибыла бригада энергетиков и спасателей. Девочку сняли. Оказалось, она забралась на самый верх ЛЭП напряжением 110 кВ , чтобы сделать селфи.

Энергетики отмечают, что это далеко не единственный случай, когда дети самостоятельно проникают на энергообъект.

- Они думают, если не прикасаться к проводам - ничего страшного и не случится, - говорит главный инженер энергокомпании Юрий Тышук. - Между тем для удара током достаточно просто приблизиться к высоковольтным электроустановкам на расстояние 60 сантиметров.

Специалисты просят взрослых объяснить детям, что нельзя находиться вблизи ЛЭП, а тем более там играть и влезать на опоры. То, что девочка сегодня не пострадала, можно считать счастливым случаем.