Видео: На Ямале киллера поймали с ножом возле жертвы

Четверо жителей Калининграда проходят обвиняемыми по делу о покушении на бизнесмена из Нового Уренгоя. Исполнителя заказного убийства, как сообщили в пресс-службе Следственного комитета ЯНАО, задержали, когда он, дождавшись намеченную жертву у подъезда дома, приблизился к нему с ножом.

Следствие восстановило картину событий: в декабре 2019 года калининградец из мести запланировал убийство своего земляка, который перебрался на Ямал. Он попросил приятеля подыскать того, что за полмиллиона совершит преступление. Тот откликнулся на просьбу и через знакомых нашел ранее не раз судимого исполнителя, передал ему полученные от заказчика сведения и деньги на билет до Нового Уренгоя.

"В Новом Уренгое киллер в течение полутора месяцев следил за своей жертвой, выбирая подходящий момент. О готовящемся преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов ЯНАО, и все дальнейшие действия калининградца контролировались сотрудниками угрозыска вместе со следственными органами", - рассказали в СК региона.

Поздно вечером второго февраля киллера задержали: дождавшись предпринимателя около подъезда его дома, он подошел к нему с ножом в рукаве куртки. Под тяжестью доказательств фигурант согласился сотрудничать со следствием.

Чтобы выманить из укрытия заказчиков правоохранительным органам пришлось пойти на хитрость.

"6 февраля появилась официальная информация о том, что в Новом Уренгое нашли машину бизнесмена предпринимателя со следами крови. Задержанный передал организатору кодовую фразу о том, что выполнил заказ, и тот передал деньги", - сообщили в пресс-службе главка МВД ЯНАО, отметив, что на территории Калининграда действия организаторов преступления также контролировал угрозыск.

В итоге, установлены личности четырех фигурантов, причастных к покушению на убийство. Одному из них предъявлено обвинение за подстрекательство к приготовлению убийства по найму. Еще - в соучастии в приготовлении к убийству по найму. Расследование продолжается.