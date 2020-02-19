В среднем 2-3 месяца придется потратить россиянину, который захочет перевести свой летний садовый домик в садоводческом товариществе в жилой. При этом, как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате, большая часть времени - до 45 дней - уйдет на согласование заявления гражданина местной администрацией.

Однако надо понимать, что перевод строения из одной категории в другую - это уже заключительный этап процесса. Сначала надо сделать так, чтобы садовый дом, который предназначен для временного, сезонного пребывания, превратился в капитальное строение, в котором можно жить круглый год.

Какой дом могут признать жилым?

Понятно, что комфортно жить и летом, и зимой можно только в капитальном строении. Капитальном - значит прочно связанном с землей, построенном на фундаменте, а не на каких-нибудь сваях, бревнах, подпорках.

У жилого дома должны быть надежные несущие конструкции и крыша. К такому строению необходимо подвести электричество, холодное водоснабжение (по возможности и горячее водоснабжение), водоотведение (канализацию), устроить там системы отопления и вентиляции. В газифицированных районах отопление идет за счет газа. Если местность не газифицирована, то дома отапливаются либо за счет электричества, либо за счет внутренних систем отопления (печи, камины).

Допускается отсутствие водопровода и центральной канализации в домах высотой не более 2 этажей (в районах без централизованных инженерных сетей).

Важно, чтобы температура в жилых помещениях была не менее плюс 18 градусов круглый год. Высота комнат и кухни должна быть не менее 2,5 метра, коридоров, мансарды - не менее 2,1 метра. Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь естественное освещение, проще говоря, иметь окна.

В чем состоит процедура?

Только если возведенный в СНТ дом соответствует параметрам капитального строения, его могут признать жилым. Для этого и придется пройти процедуру, которая может занять 2-3 месяца.

Как рассказали в Кадастровой палате, она состоит из нескольких шагов.

1. Потребуется собрать пакет документов. Прежде всего составить в произвольной форме заявление о признании садового дома жилым. В нем обязательно нужно указать кадастровый номер дома, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом, почтовый адрес заявителя или адрес его электронной почты, способ получения решения муниципалитета об изменении назначения помещения (почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по электронной почте, лично в МФЦ, лично в уполномоченном органе местного самоуправления).

Также необходимо предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, то необходимо иметь правоустанавливающий документ на садовый дом или нотариально заверенную копию этого документа.

Потребуется заключение по обследованию технического состояния объекта, которое подтвердит, что дом надежен и безопасен (с точки зрения внутренних коммуникаций, строительных конструкций, пожарной безопасности). Документ выдают специалисты-инженеры, выполняющие работы по обследованию объектов недвижимости (индивидуальные предприниматели или юрлица). При выборе специалиста стоит обратить внимание, состоит ли он в саморегулируемой организации по инженерным изысканиям.

Нотариальное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым понадобится, если дачей владеет не один человек, а несколько.

Все эти документы необходимо предоставить в уполномоченный орган местного самоуправления (в администрацию, на землях которой расположен дачный кооператив) или в многофункциональный центр (МФЦ) района.

2. Когда документы сданы, нужно дождаться решения администрации о признании или об отказе в признании садового дома жилым. Это процесс занимает не более 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Отказать могут по следующим причинам: заявитель представил неполный пакет документов, с заявлением о признании садового дома жилым обратился не собственник этого объекта, виды разрешенного использования земельного участка не предусматривают размещения на нем жилого дома. Так, например, земельный участок должен быть для садоводства, а не огородным. На огородном участке могут размещаться только хозяйственные постройки. Также заявителю откажут, если в доме нет жизненно важных коммуникаций, фундамента, окон и так далее, о чем говорилось выше.

Важно понимать разницу между садоводством и огородничеством

Решение об отказе в признании садового дома жилым выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. При отказе заявитель либо просто представляет дополнительные документы, достраивает дом по всем правилам, подводит недостающие коммуникации, либо может обжаловать решение в судебном порядке.

3. Если местная администрация считает, что в доме вполне можно жить круглый год, то она направляет свое решение заявителю, а также в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений в сведения о садовом доме, содержащиеся в ЕГРН.

Если вдруг по каким-то причинам местные чиновники забудут это сделать, то владелец дома сам может обратиться в Росреестр для внесения сведений в ЕГРН.

Важный вопрос

Зачем нужен жилой дом на даче?

С 2019 года разрешено прописываться в садоводческих товариществах. Но зарегистрировать опять же могут только в жилом строении. В сарае, бане, летней веранде или том же садовом домике человека никто не пропишет.

При этом доказывать факт того, что дачный дом является единственным жильем, не нужно: если человек хочет прописаться за городом и построил капитальный дом, который признан жилым, то это его право.

60 процентов россиян летом регулярно выезжают на дачу, подсчитали в 2019 году специалисты ВЦИОМ. Главная цель использования загородных участков - выращивание сельхозпродуктов (71%)

Но кому это может быть интересно и удобно? Все-таки до СНТ метро не ходит, да и электрички рядом с ними далеко не всегда останавливаются. Рядом может не оказаться ни детского садика, ни поликлиники, ни даже магазина (все это может оказаться в доступности, если рядом расположены обжитые поселки или города).

"Строительство собственного жилого дома на дачном участке и прописка в нем целесообразна, если в дачном поселке есть вся инфраструктура. Это прекрасная альтернатива покупке квартиры по ипотеке. По цене может оказаться выгоднее, а с точки зрения площади намного перспективнее. Для некоторых дача может стать основным жильем. Думаю, такой вариант может заинтересовать молодые семьи. Глава семьи будет заботиться о финансовой стабильности, а маме намного легче и полезнее растить детей на природе. Особенно если по соседству будет хорошая школа", - считает первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Помимо этого, эксперты рынка недвижимости отмечают, что постоянная регистрация на даче может быть интересна тем, кто продал свое единственное жилье на вторичном рынке, купив квартиру в новостройке. В таком случае, если у человека есть дача, он сможет прописаться там и жить, пока не достроят его квартиру и пока он там не сделает ремонт. Вариант загородной прописки также может заинтересовать пенсионеров или фрилансеров.

По словам Никиты Чаплина, сегодня в ближнем Подмосковье на каждые два дома в частном секторе есть один постоянно прописанный гражданин. Ближе к границе с соседними областями и в СНТ, и в деревне может быть прописан всего один человек на весь населенный пункт.

Признание дома жилым, даже если использовать его в качестве летней дачи, позволяет сэкономить на электричестве. Для это нужно перейти на сельский тариф. В садовом доме это невозможно.