Роскачество рассказало, как распознать письма от кибермошенников

Каждый пользователь электронной почты хотя бы раз получал подозрительные письма, содержащие непонятные ссылки, запросы на информацию и странные вложения.

Как отмечают в Роскачестве, зачастую такие письма исходят якобы от государственных ведомств, партнеров, крупных интернет-магазинов и соцсетей. Но создавая письма, максимально похожие на оригинальные обращения, мошенники могут преследовать преступные цели: украсть персональные данные пользователя, заразить вирусом его устройство либо похитить банковские реквизиты.

В группе риска представители профессий, которые связаны с деньгами и документами - бухгалтеры, финансисты, сотрудники коммерческих отделов, секретари. "Киберпреступники применяют методы социальной инженерии, используя, как правило, слова-якоря, при виде которых такой получатель может автоматически открыть письмо: "документы", "заказ", "ордер" или "пароль". Также злоумышленники манипулируют временем, добавляя: "срочно", "осталось два часа" и так далее", - уточнил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Что стоит сделать, чтобы случайно не раскрыть мошенникам важную информацию? Первое. Проверить адрес отправителя. Мошенники часто делают адрес максимально похожим на компанию или организацию, которой они притворяются. Сравните данный адрес с другими письмами от оригинального отправителя - если это онлайн-магазин, наверняка его адрес указан на сайте или письма от него у вас сохранились. Просто наведите курсор на имя отправителя, чтобы увидеть адрес.

Второе. Обратите внимание на приветствие. Обезличенное "привет" или "здравствуйте" - очередной признак того, что это письмо вам отправили мошенники. Третье. Проверьте контактную информацию. Внизу письма обязательно должна содержаться информация о том, как связаться с адресантом. Электронная почта, адрес, номер телефона, соцсети - все это обязательно должно быть в письме от оригинального отправителя. Четвертое. Проверьте бренд. Игнорируйте запросы личных и, тем более, банковских реквизитов. Если в электронном письме вас просят ввести свои личные данные или банковские реквизиты, вероятнее всего, это мошенники. Запомните: номер вашей карты, пин-код или код безопасности карты, девичья фамилия вашей матери и прочие вопросы - это персональная информация, делиться которой ни в коем случае не стоит.