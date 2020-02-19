Россия готова поставить в Китай вертолеты "Ансат"

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) подтвердило ранее выданный Росавиацией сертификат на вертолет "Ансат". Об этом сообщает российское ведомство.

Китайские специалисты оценили высокие технические характеристики российского вертолета, была получена положительная летная оценка от летчика- испытателя китайской авиации. Кроме того, как сообщил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Росавиация одобрила внесение изменений в сертификат вертолета "Ансат", разрешающих его оснащение салоном в стилистике бренда Aurus

Как отметил Мантуров, для России китайский рынок очень важен, так как речь может идти о поставках нескольких сотен вертолетов, но для этого нужно сначала создать условия для послепродажного обслуживания. Над этим, по словам министра, сейчас идет работа. "И по мере развития у нас будет больше возможностей и шансов поставить технику, потому что цена очень конкурентоспособная", - добавил Мантуров.

По его словам, российская сторона не будет возражать против локализации вертолета в КНР, если будет видна такая необходимость и запрос с китайской стороны.