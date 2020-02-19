Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия попросит генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша выступить на экстренной встрече по визовой теме. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Ранее в ООН сообщили, что главе российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, пишет ТАСС. Из-за этого заседание комиссии было отложено на 10 дней.

По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели. Российская сторона намерена выяснить, что происходит с вопросом, касающемся урегулирования "возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам, а тем более главам делегаций в ходе сессий в ООН".