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Рубрика: Власть

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: AP Photo/Julie Jacobson Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: AP Photo/Julie Jacobson
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: AP Photo/Julie Jacobson

Россия попросит генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша выступить на экстренной встрече по визовой теме. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН

Ранее в ООН сообщили, что главе российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, пишет ТАСС. Из-за этого заседание комиссии было отложено на 10 дней.

По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели. Российская сторона намерена выяснить, что происходит с вопросом, касающемся урегулирования "возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам, а тем более главам делегаций в ходе сессий в ООН".

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