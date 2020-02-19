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19.02.2020 00:25
Рубрика: Спорт

Прогулка в Европу

Квалификация на ЧЕ-2021 не сулит нашей сборной никаких проблем
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
Мужская сборная России в четверг гостевым матчем с Италией начинает свое участие в решающем раунде квалификации чемпионата Европы 2021 года. Задача нашей команды проста - не оказаться по итогам двухкруговых соревнований хуже Северной Македонии и Эстонии вместе взятых.

Напомним, что после изменения Международной федерацией (ФИБА) баскетбола основных принципов календаря турниров для сборных европейские первенства теперь проводятся не раз в два года, а раз в четыре. Поэтому после Евро-2017, где россияне добрались до полуфинала, идет ЧЕ-2021. Финальный турнир состоится в четырех странах - Германии, Италии, Чехии и Грузии, решающие матчи пройдут в немецком Берлине. Команды стран-организаторов имеют гарантированное право сыграть на Евро-2021, однако при этом участвуют в квалификации как бы вне конкурса.

Фото: Михаил Синицын
В "Матче Звезд" Фридзон снова стал лучшим по броскам издали

В отборе образовано восемь квартетов, в финальный турнир выйдут по три лучшие команды из группы. Но если в каких-то четверках один из хозяев ЧЕ станет аутсайдером, то третьего места может и не хватить.

Поскольку Евролига и ФИБА так и не достигли компромисса, снова та же удручающая картина, что и во время отбора на ЧМ-2019: календарь матчей клубного первенства континента и сборных совпадает. Наши ЦСКА, "Химки" и питерский "Зенит" 20-21 февраля сыграют очередной тур Евролиги, никого из этих клубов в сборной сейчас не будет. Правда, армейцы готовы были отпустить защитника Михаила Кулагина, но он получил повреждение в недавнем матче с эстонским "Калевом". Травмирован и высокорослый (215 см) центровой пермской "Пармы" Артем Забелин.

На матчи с Италией 20 февраля и Северной Македонией (23 февраля в Перми) главный тренер Сергей Базаревич вызвал 16 игроков: защитники Бабурин, Стребков (оба - БК "НН"), Григорьев ("Парма"), Захаров ("Енисей"), Д. Кулагин, Мотовилов, Фридзон (все - "Локо"), Сопин (МБА); форварды Антипов, Астапкович (БК "НН"), Балашов ("Восток-65"), Валиев ("Парма"), Ильницкий ("Локо"), Михайловский ("Автодор"); центровые Ивлев ("Локо"), Клименко (УНИКС).

Где будем смотреть

20 февраля, четверг, "Матч! Страна"

22.25. Италия - Россия. Прямая трансляция.

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