Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук

2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук. В денежном выражении показатели также стали рекордными - смартфонов продали на 7,9 млрд долларов. Только в четвертом квартале рост составил более 20%.

Лидером российского рынка стала компания Huawei - китайцам удалось продать более 10 млн смартфонов за год, это на 1 млн больше чем у южнокорейской Samsung. Таких результатов удалось достичь прежде всего благодаря продажам дочернего бренда Honor. На третьей позиции на рынке Android-смартфонов прочно закрепилась Xiaomi.

"Постепенное укрепление курса рубля в течение года помогло рынку набрать обороты, - отмечает Ольга Бабинина, аналитик IDC Россия. - Объем рынка в стоимостном выражении увеличился на четверть по сравнению с пиком докризисного 2014 года".

Средняя цена смартфона не выросла и составляет 180 долларов (около 11,5 тысячи рублей). Продажи кнопочных телефонов на 7,5%. Самой популярной моделью за 2019 год стал Samsung Galaxy A50.

Доля Apple на российском рынке падала практически весь год, но благодаря выходу в сентябре iPhone 11 компании удалось выправить ситуацию. Совокупная рыночная доля четырех ведущих игроков составила 84% против 80% в том же квартале 2018 года, в денежном выражении - 92,4%.

Прогнозы на 2020 год эксперты не дают из-за вспышки коронавируса, который повлиял на объемы производства смартфонов в Китае, и закона о предустановке отечественного программного обеспечения.