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19.02.2020 13:00
Рубрика: Общество

Сергей Кравцов вошел в оргкомитет конкурса "Учитель будущего"

Текст: Ксения Колесникова

Правительство утвердило состав оргкомитета профессионального конкурса "Учитель будущего", который входит в нацпроект "Образование" и реализуется на платформе "Россия - страна возможностей".

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Председатель оргкомитета - вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, в оргкомитет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, президент РАО Юрий Зинченко, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и другие.

Конкурс "Учитель будущего" проводится в этом году в первый раз. На него было подано более 39,5 тысячи заявок. Это командное соревнование для педагогов: оно направлено на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании. Свою школу представляют сразу три наставника. На днях в Санкт-Петербурге определены первые 12 команд - финалистов.

- Что делает каждую школу успешной? Ответ очевиден - учительская команда. Есть она, и весь механизм школьной жизни начинает работать: возникают и образовательная среда, и творческая атмосфера для развития детей, и вовлеченные в активности школы родители, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Профессиональная команда педагогов - разных, ярких, готовых к поиску и самосовершенствованию - это нескучные уроки, наполненная событиями и общением внеклассная работа. Конкурс "Учитель будущего" - как раз про это.

Фото: iStock
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По его словам, конкурс демонстрирует сложность и многогранность профессии, дает понимание, что не бывает простых решений в образовании. К каждому ребенку нужен свой подход, таланты есть у всех. И мастерство учителя - выявить и поддержать.

- На этом пути только совместная работа профессиональной школьной команды учителей и родителей может дать необходимый результат, - заключил Сергей Кравцов. - То, что такие конкурсы становятся частью национального проекта "Образование", - важнейший шаг на пути повышения престижа педагогического труда.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Вице-премьеры

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