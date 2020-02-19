Следственный комитет раскрыл схемы хищений казенной земли

В краже государственной земли чиновникам помогают регистраторы, судьи и даже адвокаты. Как организованы криминальные схемы превращения государственных гектаров в частные коттеджные поселки? Об этом "Российской газете" рассказал главный следователь Московской области - первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью Александр Щеголихин.

Земли лесного фонда чиновники превращали в земли городов и поселков, чтобы продать под жилье. Фото: Михаил Синицын

Земля вокруг столицы считается самой дорогой в стране. Попытки любыми способами прибрать ее к рукам были всегда. У рядового человека создается впечатление, что "свободной" земли в Подмосковье не осталось. Неужели еще есть что красть?

Александр Щеголихин: Действительно, подмосковная земля во все времена была особым лакомым куском: близость к столице, наличие природного ландшафта, водоемов. Она и по сей день регулярно становится объектом преступных посягательств. С каждым годом неосвоенной земли в Московской области становится все меньше, но объем и невероятный масштаб хищений не перестает удивлять.

Невероятный масштаб - это сколько?

Александр Щеголихин: Судите сами. Речь идет о тысячах гектаров только в одном районе. Уже вынесены приговоры бывшим главам Чеховского района Сергею Юдину и Анатолию Чибескову.

Они признаны виновными в мошенничестве. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года. Оба занимали должность главы района в разные периоды времени.

Объясните на их примере схему хищения земли.

Александр Щеголихин: Предварительное следствие установило вот что. С 2004 по ноябрь 2016 года Чибесков и Юдин совместно с иными лицами содействовали группе компаний "Союз Маринс Групп" в незаконном приобретении прав на земельные участки неразграниченной государственной собственности на территории района.

Действовали они в составе организованной группы, используя свое служебное положение. Площадь этих земель составила порядка 8 тысяч гектаров, общей кадастровой стоимостью свыше 560 миллионов рублей. Земля предназначалась для дальнейшей реализации под строительство коттеджной индивидуальной застройки.

Два районных начальника украли около восьми тысяч гектаров государственной земли общей кадастровой стоимостью свыше 560 миллионов рублей

Откуда взялось такое количество - тысячи гектаров?

Александр Щеголихин: В составе похищенных земель были как земли сельхозназначения, так и земли лесного фонда. Во время присвоения эти участки оформлялись как земли населенных пунктов для дальнейшей индивидуальной жилищной застройки. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме, земельные участки возвращены в госсобственность.

Но ведь понятно, что сами чиновники не оформляют документы на землю. Вы сказали, что вместе с ними действовали "иные лица". А это кто?

Александр Щеголихин: В результате грамотно спланированных следственных действий по этому делу получены свидетельские показания о том, что директор филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области С. Бабинов и его заместитель Н. Белоглазов получили взятки в сумме 6 миллионов рублей. Столько стоило принятие в 2014 году незаконного решения об увеличении границ земельного участка, права на который в последующем незаконно приобретены группой компаний "Союз Маринс Групп".

По этому факту ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело. В декабре 2019 года приговором Одинцовского городского суда Бабинов и Белоглазов были признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно. Приговор был обжалован прокуратурой. В результате в январе 2020 года Московский областной суд приговорил Бабинова к 2,6 года лишения свободы реально, а Белоглазову оставил без изменения - условный срок.

Обоим добавили по 6 миллионов рублей штрафа.

Кроме регистраторов, кто еще помогает чиновникам красть гектары земли?

Александр Щеголихин: В сентябре и октябре 2019 года вынесены обвинительные приговоры адвокату Олегу Засееву и судье Мособлсуда Юлии Забелиной.

Адвокату назначено наказание в виде лишения свободы на срок более 5 лет, а судье - в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей.

Адвокат Засеев признан виновным в том, что он в 2012 году приобрел обманом права собственности на более 100 земельных участков в границах Красногорского муниципального района на сумму около двух миллиардов рублей. Смог он это сделать на основании 16 сфальсифицированных судебных решений Красногорского городского суда.

Материалы дела в отношении Забелиной были выделены в отдельное производство.

Судья Красногорского горсуда Забелина изготовила 16 сфальсифицированных решений по ста участкам о праве собственности на подставных лиц

Каким образом судья смогла провернуть махинацию такого размаха?

Александр Щеголихин: Вот что установило следствие. С января по август 2012 года, являясь судьей Красногорского городского суда, Забелина изготовила 16 сфальсифицированных судебных решений.

Решения вынесены по несуществующим гражданским делам о признании права собственности подставных истцов на более 100 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Земельные участки располагались в границах Красногорского муниципального района. В ходе следствия также установлено, что земли были размежеваны таким образом, чтобы на них было возможно возведение коттеджного поселка. Предполагается, что адвокат Засеев как раз находился в поиске застройщика, однако не успел реализовать задуманное. Все земли были возвращены государству.

Но не всегда же крадут только "пустую" землю. А если на ней что-то стоит, тогда как?

Александр Щеголихин: Это не помеха. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского муниципального района А.Н. Постриганя по факту совершения им должностных преступлений при вводе недостроенного многоквартирного дома в эксплуатацию. А также по факту получения Постриганем взятки от руководителя коммерческой организации. Уголовное дело для утверждения обвинительного заключения передано в прокуратуру.

В ходе расследования этого уголовного дела следователем был изучен близкий Постриганю круг лиц. В него входили не только ближайшие родственники районного главы, но и партнеры по предпринимательской деятельности его сына. У всех этих лиц обнаружены в собственности объекты недвижимого имущества, ранее принадлежавшие муниципалитету. Таким образом, следователем были раскрыты преступные схемы, разработанные Постриганем. При помощи этих схем он во главе организованной им преступной группы фактически отдал этим гражданам муниципальное имущество.

Много добра успел чиновник отдать в добрые руки родных и близких?

Александр Щеголихин: Вот впечатляющие цифры: более 76,5 тысячи квадратных метров земли лесного фонда на сумму не менее 4,5 миллиона рублей, объекты общего пользования - здание кинотеатра "Мир", муниципальная квартира и другие.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по одиннадцати тяжким преступлениям, связанным с хищениями особо ликвидных объектов Клинского муниципального района и последующей их легализацией. Это уголовное дело расследуется отдельно и еще не завершено.

Кроме того, следствием были приняты обеспечительные меры, направленные на возмещение материального ущерба, причиненного государству Постриганем. Наложены аресты на сотни объектов недвижимости. Среди них даже гостиница в Испании. По всем этим объектам в последующем Клинским городским судом по иску Генеральной прокуратуры РФ принято решение об обращении в доход государства имущества Постриганя и аффилированных ему лиц общей стоимостью 10 миллиардов рублей.

В настоящее время проверяется законность приобретения других объектов, ранее принадлежавших Клинскому муниципальному району. По результатам проверки будет дана соответствующая юридическая оценка действиям указанных лиц.