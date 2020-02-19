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19.02.2020 14:00
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна следов динозавров на потолке пещеры

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Queensland Фото: University of Queensland
Фото: University of Queensland

В Австралии палеонтологи раскрыли более чем полувековую тайну следов, якобы оставленных 200 миллионов лет назад динозаврами на потолке пещеры.

Исследование опубликовано в журнале Historical Biology, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Загадочная пещера на горе около городка Маунт-Морган в Центральном Квинсленде впервые была обследована геологами в 1954 году. Тогда же были сделаны фотоснимки, которые много лет озадачивали палеонтологов.

Фото: iStock
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На потолке пещеры хорошо видны отпечатки ног динозавров. Но как ящеры могли там их оставить? Не ходили же они по потолку. Всего было найдено пять отпечатков.

Проведенные ранее исследования показали, что следы были оставлены около 200 миллионов лет назад. До последнего времени ученые считали, что оставил их хищный теропод, который перемещался на четырех конечностях.

Провести полноценное исследование в пещере не удалось, так как власти закрыли к ней доступ. Сделанные более полувека назад фотографии оказались недостаточно высокого качества. Кроме того, в кадр тогда попали не все следы, обнаруженные в пещере.

Новое исследование провел палеонтолог Квинслендского университета доктор Энтони Ромилио, а помогла ему стоматолог Рослин Дик. Оказывается, ее отец был геологом. Он не только нашел много окаменелостей динозавров, но и сообщил о загадочных следах в пещере горы Моргана. В архиве семьи Дик сохранился подробный отчет геолога, фотографии высокого качества и гипсовый слепок следа динозавра.

"Я оцифровал фотографии и создал виртуальную трехмерную модель следа динозавра, а затем вернул этот бесценный материал семье, - рассказал доктор Ромилио. - Сначала мы пришли к выводу, что все пять следов были отпечатками ног. Но они отличаются от отпечатков тероподов".

В результате исследовательская группа решила, что следы были оставлены не одним тероподом, а двумя травоядными ящерами. По потолку пещеры они не ходили. Эти ящеры прошли на двух лапах по берегу древнего озера.

Мягкие озерные отложения занесло песком. За прошедшие миллионы лет они разрушились и осыпались, а следы ящеров остались отпечатанными в окаменелом песке, который покрывал озерные отложения сверху. Со временем этот песчаник стал потолком пещеры.

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