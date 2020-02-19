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19.02.2020 13:01
Рубрика: Спорт

СМИ: ФИФА рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда

Текст: Максим Домчев

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Верген, являющийся руководителем отдела глобального развития футбола ФИФА, намерен добиться серьезных изменений правила определения офсайда.

Как сообщает издание The Sun, Арсен Венгер намерен поставить точку в вопросах определения офсайда и многочисленных претензиях в отношении систему видеопомощи арбитрам.
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Сообщается, что Венгер предлагает следующие изменения: офсайд не будет фиксироваться, если хотя бы одна часть тела, которой можно забить гол будет находиться на линии с защищающимся футболистом. И при этом не важно, что остальные будут находиться немного впереди. Офсайда в таком случае не будет.

"Такое нововведение поможет окончательно решить все споры относительно офсайда из-за того, что атакующий футболист опередил обороняющегося на какие-то пару миллиметров", - сказал Венгер.

Сообщается, что этот вопрос может быть рассмотрен уже 29 февраля в Белфасте на заседании Международного совета футбольных ассоциаций.

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