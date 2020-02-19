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19.02.2020 12:26
Рубрика: Происшествия

СМИ: Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении экс-заместителя начальника одного из военных представительств Минобороны майора Александра Кузьмина, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности.

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Как сообщает "Коммерсант", его признали виновным в получении взятки в размере 200 тысяч рублей за согласование испытаний и приемки скафандра "Орлан-МКС", который должны были доставить на МКС. Скафандр необходим для проведения исследований в открытом космосе, ремонта и установки оборудования на Международной космической станции. На орбиту он доставляется с помощью ракеты-носителя типа "Союз" или "Прогресс". Для того, чтобы отправить комплект "Орлана-МКС" на станцию (на начало 2018 года на МСК был лишь один подобный скафандр, - прим. "РГ"), потребовалась соответствующая документация - по версии следствия, ее Кузьмин согласился предоставить за упомянутую выше сумму.

Сотрудники ФСБ задержали майора Кузьмина 12 ноября 2018 года. Его доставили в военный следственный отдел СКР по Люберецкому гарнизону, где мужчина написал явку с повинной. По словам Кузьмина, он пошел на преступление, так как на тот момент находился в тяжелом материальном положении.

В итоге мужчину обязали выплатить штраф в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей. Кроме того, его на два года лишили права занимать организационно-руководящие должности.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Минобороны

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