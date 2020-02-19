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19.02.2020 07:52
Рубрика: Спорт

Свечникову покорился рекорд 37-летней давности

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Каролины" 19-летний Андрей Свечников повторил рекорд клуба 37-летней давности по результативной серии для игрока, не достигшего возраста 20 лет.
Фото: AP Photo/David Becker Фото: AP Photo/David Becker
Фото: AP Photo/David Becker

"Каролина" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимала "Нэшвилл" и победила со счетом 4:1. Российский форвард "ураганов" Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и довел свою результативную серию до восьми матчей.

Фото: AP Photo/Tom Gannam
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Россиянин стал вторым игроком в истории "Каролины" и "Хартфорда", кому удалось в возрасте до 20 лет в одном сезоне выдать две результативные серии минимум из возьми матчей с сезона 1982/1983 годов. Ранее этот рубеж покорился Рону Фрэнсису.

Всего на счету Свечникова 55 очков в нынешнем сезоне в 59 матчах.

Дубль Ивана Барбашева помог "Сент-Луису" переиграть "Нью-Джерси" - 3:0. На счету российского игрока стало 24 очка (9 шайб и 15 передач).

Две шайбы Артема Анисимова и гол Владислава Наместникова помогли "Оттаве" переиграть "Баффало" - 7:4. Анисимов отличился при игре в равных составах и в большинстве, а Наместников в очередной раз в сезоне забросил шайбу, когда его команда играла в меньшинстве.

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