Накануне состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: "Атлетико" принимал "Ливерпуль", а "ПСЖ" отправился в Дортмунд к "Боруссии". Результаты этих игр стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Футболисты "Тоттенхэма" (в белой форме) в прошлом году играли в финале Лиги чемпионов и не прочь повторить достижение в этом сезоне. Фото: REUTERS

В среду же пройдут еще две встречи. Матч с более звучной афишей запланирован в Лондоне, где финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с немецким "РБ Лейпцигом". Параллельно в Италии "Аталанта" примет испанскую "Валенсию".

Вне зависимости от результата противостояния с "Тоттенхэмом" нынешний розыгрыш турнира для "РБ Лейпцига" - исторический. Впервые с момента основания клуба в 2009 году "быки" вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Юлиана Нагельсманна финишировала первой в своей группе, опередив "Лион", "Бенфику" и "Зенит".

Многие специалисты окрестили противостояние "Тоттенхэма" с "Лейпцигом" как дуэль тренеров - Нагельсманна и Жозе Моуринью. Немец чем-то напоминает своего оппонента, когда тот еще работал в "Челси". И, вполне вероятно, его ждет такое же будущее. Но пока стоит признать, что у португальца намного больше опыта в еврокубковых баталиях.

Моуринью - первый тренер, выходивший в плей-офф Лиги чемпионов с шестью разными командами. Дважды он завоевывал трофей, еще несколько раз доходил до полуфиналов. Жозе отлично понимает, как готовить своих футболистов к решающим матчам сезона. К тому же "Тоттенхэм" в последнее время прибавил. Достаточно сказать, что с момента назначения Моуринью "шпоры" набрали в Премьер-лиге 26 очков. Лучше за этот промежуток времени показатели только у лидера первенства "Ливерпуля" (42).

Немецкий "Лейпциг" впервые в истории сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

Моуринью не согласен с мнением, что "Тоттенхэму" повезло со жребием. Да, "шпорам" могли попасться "Барселона", "Ювентус" или "ПСЖ". Но и "Лейпциг" - крепкий орешек. В этом португалец убедился лично, посетив в начале февраля встречу "быков" на выезде с "Баварией".

- Очень важно было посмотреть матч вживую. Я могу увидеть мельчайшие детали, на которые другие даже не обратят внимания. То, что не покажет телевидение и видеозапись. Можно понаблюдать за действиями каждого футболиста, его разминку. Все эти мелочи играют огромную роль, - подчеркнул Жозе.

Как и "Лейпциг", итальянская "Аталанта" также впервые оказалась в числе 16 лучших клубов Европы. "Черно-синие" стали одним из открытий группового этапа, сотворив небольшой подвиг. "Аталанта" стала первой командой в истории турнира, вышедшей в 1/8 финала после трех поражений на старте в группе.

Несмотря на более звездный статус "Валенсии" в еврокубковых турнирах, в этой паре сложно назвать фаворита. "Аталанта" набрала в последнее время отличную форму. Команда идет на четвертом месте в чемпионате Италии и забила больше всех в турнире - 63 гола в 24 матчах! Это больше, чем у таких грандов, как "Ювентус", "Интер" и "Лацио".

Как и "Аталанта", путь "Валенсии" к плей-офф также получился нелегким. Испанский клуб достаточно неожиданно занял в своей группе первое место, опередив "Челси" и полуфиналиста прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов амстердамский "Аякс". Добавим, что в стан "летучих мышей" после травмы вернулся полузащитник сборной России Денис Черышев.

Арбитру в помощь

В пресс-службе УЕФА сообщили, что на матчах плей-офф Лиги Европы, которые начинаются 20 февраля, будут работать видеопомощники арбитра (VAR).

Напомним, что это решение было принято Исполнительным комитетом УЕФА после применения системы VAR в некоторых турнирах УЕФА в сезоне 2018/19. В текущем розыгрыше Лиги Европы европейский футбольный союз будет использовать VAR, начиная с 1/16 финала. Участники зимних курсов УЕФА для европейских топ-рефери, состоявшихся в январе на Мальорке, прошли тренировку и проанализировали работу системы. Также судьи получили последнюю информацию о процедуре и порядке работы системы.

Председатель Судейского комитета УЕФА Роберто Розетти заявил, что VAR очень важен для футбола:

- Система существенно поможет судьям принимать верные решения в этих важных матчах. Мы довольны статистикой по итогам группового этапа и раунда плей-офф Лиги чемпионов. В 108 матчах с помощью VAR было исправлено 27 решений. Это говорит о качестве работы судей.

Где будем смотреть

19 февраля, среда, "Матч ТВ"

22.50 "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45 "Аталанта" - "Валенсия". Прямая трансляция.