Умная колонка с Алисой поможет детям освоить сложные звуки

В умных колонках с Алисой от "Яндекса" появился детский онлайн-тренажер для развития речи. Теперь ребята могут практиковать сложные звуки с помощью голосового помощника.

Тренажер разработан вместе с учителями-логопедами. Он позволяет в игровой форме отрабатывать звуки [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л]. Каждому звуку посвящено пять занятий, они рассчитаны на детей 5-7 лет.

Как начать занятие? Всего лишь попросить: "Алиса, запусти навык "Легко сказать". Дальше малыш сможет выбрать, с кем заниматься: с героями из мультфильма "Фиксики" или новыми героями - звуклями, которых придумали в "Яндексе".

Персонажи дают детям задания на развитие речи, поют с ними интересные песенки со сложными звуками. Попутно фиксики знакомят малышей с технологиями и профессиями будущего. А звукли мотивируют учить языки, выступать перед публикой и даже грамотно писать. То есть, делать все то, что трудно дается малышам с плохим произношением.

Учителя-логопеды составили требования к текстам, а детские поэты сочинили на их основе стихи для песен. Фиксики поют их на мотив своих фирменных песенок - фиксипелок - причем теми же голосами, что и в мультике.

Тренажер "Легко сказать" доступен в "Яндекс.Станции", "Станции Мини" и других умных колонках с Алисой, а также в "Яндекс Браузере" и "Навигаторе". Заниматься можно где угодно: дома, в детских садах, центрах развития и школах. Некоторым детским садам и центрам развития "Яндекс" подарит Станцию, чтобы они могли попробовать тренажер.