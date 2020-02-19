Умная колонка с Алисой поможет детям освоить сложные звуки

Новости

По Крымскому мосту с 7 марта запустят рельсовые автобусы 12:36
Российские парусники-участники кругосветки встретились в Атлантике 12:32
Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе снова отменен 12:31
Прокуратура Крыма поможет должникам по фиктивным кредитам 12:30
СМИ: Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС 12:26
Бесплатный Wi-Fi заработал в больнице имени С.И. Спасокукоцкого 12:23
Россия готова поставить в Китай вертолеты "Ансат" 12:22
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки 12:19
Фашисты приходят к власти в США в трейлере "Заговора против Америки" 12:18
Китай аннулировал аккредитацию трех журналистов The Wall Street Journal 12:16
Курс на Атлантику: отряд кораблей Балтфлота ушел в дальний поход 12:14
ВМС США планируют создать крейсер нового поколения 12:02
В Москве на месте рынка откроют театр иллюзий 12:00
Видео: водитель еле спасся в аварии с запряженной буйволами повозкой 12:00
В столице побит второй температурный рекорд 11:44
Вышел трейлер "Удивительных историй" Стивена Спилберга 11:43
Находившиеся в России на карантине белорусы возвращаются домой 11:40
На Ставрополье пьяный парень без прав устроил побег от ГИБДД 11:39
Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ 11:33
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских 11:30
На Сахалине в есенинском сквере нашли ошибку в стихотворении 11:24
Женщины-помощники машиниста появятся на МЦК в 2021 году 11:23
Археологи поставили точку в полувековой дискуссии об обряде неандертальцев 11:23
Юрий Лоза обрушился с критикой на культовый голливудский фильм 11:22
В Пермском крае запретили продажу снюсов детям 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Как противостоять искажению истории Второй мировой войны: онлайн-трансляция пресс-конференции
Как противостоять искажению истории Второй мировой войны: онлайн-трансляция пресс-конференции
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
19.02.2020 11:16
Рубрика: Общество

Умная колонка с Алисой поможет детям освоить сложные звуки

Текст: Ксения Колесникова
В умных колонках с Алисой от "Яндекса" появился детский онлайн-тренажер для развития речи. Теперь ребята могут практиковать сложные звуки с помощью голосового помощника.

Тренажер разработан вместе с учителями-логопедами. Он позволяет в игровой форме отрабатывать звуки [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л]. Каждому звуку посвящено пять занятий, они рассчитаны на детей 5-7 лет.

Фото: mos.ru / Максим Мишин
Химия с первого класса: чем способен удивить Менделеевский технопарк

Как начать занятие? Всего лишь попросить: "Алиса, запусти навык "Легко сказать". Дальше малыш сможет выбрать, с кем заниматься: с героями из мультфильма "Фиксики" или новыми героями - звуклями, которых придумали в "Яндексе".

Персонажи дают детям задания на развитие речи, поют с ними интересные песенки со сложными звуками. Попутно фиксики знакомят малышей с технологиями и профессиями будущего. А звукли мотивируют учить языки, выступать перед публикой и даже грамотно писать. То есть, делать все то, что трудно дается малышам с плохим произношением.

Учителя-логопеды составили требования к текстам, а детские поэты сочинили на их основе стихи для песен. Фиксики поют их на мотив своих фирменных песенок - фиксипелок - причем теми же голосами, что и в мультике.

Тренажер "Легко сказать" доступен в "Яндекс.Станции", "Станции Мини" и других умных колонках с Алисой, а также в "Яндекс Браузере" и "Навигаторе". Заниматься можно где угодно: дома, в детских садах, центрах развития и школах. Некоторым детским садам и центрам развития "Яндекс" подарит Станцию, чтобы они могли попробовать тренажер.

Общество Образование Компании Информационные технологии Яндекс

Главное сегодня

В ГД назвали невыдачу визы США российскому дипломату "мелкой пакостью"
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи