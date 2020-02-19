В 2020 году исполнится 150 лет с момента изобретения парты

- Как уйду на пенсию, тогда пусть и выкидывают парты, - говорит Светлана Николаевна Естегнеева, учительница младших классов. - Пусть хоть сжигают!

В селе Бруснятское нынешней Свердловской области до сих пор чтут изобретателя Петра Короткова. Усовершенствованная им парта стоит в местной школе в "красном уголке". Фото: Татьяна Андреева

В классе Светланы Николаевны, единственном в школе, стоят парты. Она убеждена, что они намного комфортнее столов со стульями, особенно для маленьких детей. Часто бываю на ее уроках и вижу: да, детям за партой удобнее. Удобнее сидеть, удобнее писать, удобнее рисовать. Удобнее лежать. Да, лежать: видел, как ученик притомился и улегся на скамейку.

Дисциплина и здоровье

У Естегнеевой за десятилетия работы оформились свои наблюдения:

- парта дисциплинирует, вырабатывает правильную осанку;

- когда дети встают, нет шума отодвигаемых стульев;

- конструкция парты позволяет ребенку сидеть за ней в наиболее удобной позе, что способствует нормальному развитию организма ребенка;

- правильное расстояние от глаз ученика до текста в тетради или книге 30-40 сантиметров;

- у парты нет острых углов, выступающих частей крепежных элементов, потому не причинит повреждений ребенку;

- у парты прочная конструкция, поэтому ребенку сложно ее сломать;

- ученик не мешает соседу, отвечая урок, он встает, не выходя из-за парты (в скобках замечу: дети у Светланы Николаевны не встают при ответе, то есть не теряется лишнее время);

- конструкция парты позволяет формировать правильную осанку школьника, за партой поза с прямой осанкой наименее утомительна и способствует большей работоспособности школьника, удобна для письма и чтения.

Привет из Швейцарии

А ведь в этом году парта празднует юбилей - 150 лет! Придумал ее в 1870 году петербургский медик Федор Федорович Эрисман, человек интереснейшей судьбы. Он вообще-то швейцарец - родился в кантоне Аргау, настоящее имя Фридрих Гульдрейх Эрисман. Получил медицинское образование в Цюрихском университете. Познакомился там с русской студенткой Надеждой Сусловой, она тоже училась медицине. Получила Суслова диплом, стала первой русской женщиной-врачом. Швейцарец и российская подданная полюбили друг друга, поженились. Молодые выбрали местом жительства Россию. Фридрих принял православие, стал Федором Федоровичем. Открыл частную офтальмологическую клинику.

Эрисман был внимательным врачом, он заметил: зрение у гимназистов к выпускным классам снижается. Начал целенаправленно вести наблюдения, проводил исследования зрения у учащихся 15 гимназий, набрал материал, который лег в основу труда "О влиянии школы на происхождение близорукости". В нем прослежена и доказана зависимость появления глазных и телесных заболеваний от неправильного положения ученика за столом. Мало того! Эрисман придумал конструкцию парты - скрепленные между собой скамья и стол. Столешница наклонена, ученик сидит ровно: спинка скамейки поддерживает поясницу, подставка дает упор ногам, потому, сидя за партой, сутулиться стало невозможно. Ведущая идея конструкции: текст в книге или тетради можно читать только под прямым углом. Эрисман учел оптимальное расстояние для чтения - 30-40 сантиметров от глаза до столешницы.

Изобретение Эрисмана оказалось как нельзя кстати. После крестьянской реформы 1861 года в стране начался образовательный бум - в массовом порядке открывались народные школы, увеличивалось число гимназий, реальных училищ. И парта позволяла правильно рассадить учеников.

На изобретение Эрисмана обратил внимание Александр II, он подписал указ: поставить парты во всех образовательных учреждениях. Приказ царя выполнили неукоснительно. Парты изготавливали из дуба, выпускали в четырех размерах - под разный возраст учеников.

Парта Эрисмана была одноместной. Что создавало трудности с их размещением в тесных классах, особенно в деревенских школах. И сельский учитель Петр Феоктистович Коротков из села Бруснятского Пермской губернии внес существенные изменения в конструкцию, что сделало ее удобнее: увеличил длину, так что за ней могли сидеть два ученика, придумал сбоку крючки для ранцев, углубление для чернильницы, выемку для ручек, полку для книг под столешницей. И - самое главное - придумал откидную крышку. Парта Короткова демонстрировалась на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке 1887 года в Екатеринбурге. Парта учителя была удостоена серебряной медали.

Конструкция парты Эрисмана оказалась настолько удачной, что не потребовала никаких изменений полтора века. Фото: wikipedia.org

Победа уборщиц

Министерство здравоохранения СССР разработало в 1958 году методичку по мерам профилактики расстройств зрения у детей дошкольного возраста и в годы школьного обучения, в документе было отмечено благотворное влияние парты не только на зрение, но и на весь детский организм.

Тогда же, в 50-е годы, был разработан ГОСТ на изготовление этого предмета школьной мебели. Стандарт определял пять размеров парт - в зависимости от возраста ученика высота заднего края крышки стола от пола была от 54 до 78 сантиметров, а высота сиденья - от 32 до 48. То есть внимание к зрению и осанке школьников проявлялось на государственном уровне.

Парты в советское время использовали в воспитательных целях. В школе номер 1 Ульяновска есть мемориальный класс, в котором парта, за которой сидел Владимир Ильич Ленин. Сидел, разумеется, в свои гимназические годы. За этой партой фотографировали лучших учеников. Теперь такой традиции нет.

Царствовали парты в школах до 70-х годов прошлого века. А потом в классах столы перешли в наступление. Парты еще держались в начальной школе, потом только в первых классах, но и оттуда их вытеснили. Вот только у Светланы Николаевны парты держатся.

А что школьникам вредны столы, я вижу на уроках старшеклассников. Стулья и столы одного размера - хоть для пятиклассников, хоть для десятиклассников, а в росте они значительно отличаются. Зато удобно уборщицам - помыть полы в классе со столами и стульями, конечно же, быстрее, чем заставленный партами. Но ведь школы существуют не для уборщиц.

И вот какая идея пришла к нам со Светланой Николаевной: провести День парты! Пусть ученики исследуют историю парты... Показать фрагменты из фильмов, в которых парта - действующий персонаж... Поискать стихи о парте... Картины, на которых парта... Директор школы Ксения Анатольевна горячо поддержала идею.

Защитник студентов

Последние годы изобретателя школьной парты Федора Эрисмана были омрачены одним инцидентом. В 1896 году он вступился за студентов, арестованных во время волнений, за что был уволен из университета и уехал в Цюрих, где с 1901 года заведовал санитарной частью городского управления.