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19.02.2020 06:44
Рубрика: В мире

В Британии первая женщина-офицер прошла испытание в элитном парашютном полку

Текст: Максим Макарычев
Рози Уайлд стала первой женщиной в истории британских вооруженных сил, которая прошла изнурительное испытание в элитном парашютном полку, сообщает ВВС. 28-летняя капитан Уайлд первой прошла курс P Company, который оказывается не под силу большинству мужчин. Несколько женщин в британской истории с начала 1990-х годов предприняли неудачную попытку пройти этот тест с использованием всех видов оружия, однако "сошли с дистанции" во время пяти непрерывный дней испытаний.

Что же включают в себя тесты? Это марш-бросок с рюкзаком весом 16 килограмм, который нужно пройти менее чем за 1 час 50 минут, перенос телеграфного столба весом 60 килограмм в составе команды из восьми солдат на дистанцию в 3,1 километра. Затем кандидаты должны пробежать 3,2 километра с рюкзаком и винтовкой в течение 18 минут, а следом четыре километра бежать уже по пересеченной местности. Им предстоит боксерский поединок со спецназовцем, во время которого у солдат вычитаются очки за уклонение от боя или блокирование ударов. На следующий день соискатель бежит с рюкзаком и винтовкой четыре часа и 10 минут. Он несет носилки весом 79 килограмм на расстояние почти 15 километров в составе команды из 16 солдат. Кандидаты в последний день проходят 32-километровый марщ-бросок и участвуют в воздушной атаке.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Капитан Уайлд, которая занимается триатлоном, вступила в ряды британской армии три года назад после окончания в 2017 году с золотой медалью Королевской военной академии в Сандхерсте. Ей был вручен клинок, как лучшему курсанту потока.

Во вторник после прохождения курса Рози Уайлд была награждена краповым беретом парашютного полка. Она будет служить в Королевском конном батальоне 7-го парашютного полка, который входит в элитную 16-й воздушно-десантную бригаду армии быстрого реагирования.

Генерал Джон Кларк, командир 16-й воздушно-штурмовой бригады выразил надежду, что достижение капитана Рози Уайлд "подтолкнет других британских женщин к действию".

Напомним, что с 2018 года женщины могут впервые претендовать на любую военную должность в британской армии, включая службу в подразделениях специального назначения, таких как SAS. В 2016 году в Альбионе был снят запрет на службу женщин в подразделениях ближнего боя. Сейчас в этих элитных войсках спецназа служит более 30 женщин-офицеров.

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